TAKER OTKRIO ŠTA TRAŽI PUTIN OD ZAPADA, PA KRITIKOVAO NATO: Karlson smatra da SAD treba da napuste Alijansu

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin želi mirno rešenje, ali ne zato što je Rusija pred kolapsom, kako tvrde lažljivi zapadni mediji, već zato što želi da okonča sukob u kome ginu ljudi, rekao je američki novinar Taker Karlson u podkastu Leksa Fridmana.

Foto printskrin Taker Karlson netvork

Podsećajući na intervju sa ruskim liderom, Karlson je primetio da se Putin uzdržavao od oštrih reči o NATO-u i Džou Bajdenu.

- Ljudi umiru. To je tužno u svakom pogledu. I ako to možete da izbegnete, trebalo bi da to uradite.

Voleo bih da vidim nagodbu u kojoj... Čujte, ono što Rusija želi i na šta verovatno, po mom mišljenju, ima pravo, jeste da na njenim granicama nema NATO projektila - istakao je Taker Karlson.

Dodaje i da ne razume zašto je NATO potreban.

- Ne mislim da je NATO bio dobar za SAD. Verujem da je to zadiranje u naš suverenitet. Da sam predsednik Sjedinjenih Država, odmah bih se povukao iz NATO-a zato što verujem da to nije dobro za Sjedinjene Države - rekao je novinar.