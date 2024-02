RUSKI SENATOR O NATO VOJSCI U UKRAJINI: Može se tumačiti kao objava rata Rusiji

POJAVA interventnih NATO jedinica u Ukrajini može da se tumači kao uključivanje alijanse u direktne borbene akcije i kao objava rata Rusiji, izjavio je potpredsednik Saveta federacije Konstantin Kosačov.

Foto Tanjug/AP

-Rusija nije „progutala“ postepen rast pretnji po njenu bezbednost, već je preduzimala sve što je moguće kako bi zapadnim zemljama ukazala na svoje stavove i predložila realne sporazume o bezbednosti u Evroatlantiku. Oni nisu hteli da to čuju već su izabrali da „kuvaju žabu na laganoj vatri“. Isto će se dogoditi i sa pojavom interventnih NATO jedinica u Ukrajini. To se može tumačiti ne samo kao učešće NATO-a u ratu (to se odavno događa), već kao uključivanje alijanse u direktne borbene akcije i kao objava rata, napisao je Kosačov na društvenim mrežama.

Ruski senator je naveo, da prema logici Makrona, oni koji negiraju mogućnost slanja NATO vojske su ranije negirali mogućnost isporuke tenkova, aviona i raketa velikog dometa Ukrajini.

-Ta logika nije samo zlobna, već je i opasna, i prepuna katastrofalnih scenarija. Međutim, kao što vidimo, neki zapadni lideri apsolutno ne razumeju. Taktika "kuvati žabu na laganoj vatri" uopšte ne može da "navikne" Rusiju na ideju da prihvati bilo šta, samo da se to vrši postepeno. Pametni zapadni eksperti su svojevremeno znali da postoje ograničenja u strpljenju ili "crvene linije". Upravo se to dogodilo sa širenjem NATO-a i početkom specijalne vojne operacije, koja je u nekom trenutku bila neizbežna. U NATO-u su shvatili da ako su baltičke zemlje ušle u NATO, onda će i Ukrajinu kao "antirusiju" u Moskvi mirno primiti, zaključio je ruski senator.

Ranije je predsednik Francuske na pres konferenciji posle sastanka posvećenog podršci Ukrajine izjavio da se ne može isključiti mogućnost slanja snaga u Ukrajinu, mada o tome nema konsenzusa među evropskim liderima.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - RUSI UNIŠTILI PRVI ABRAMS: Američki tenk u plamenu