ORBAN: Niko u Evropi ne veruje u pobedu Ukrajine - otkrio šta je potrebno za mir

NIKO u Evropi ne veruje u pobedu Ukrajine, a postizanju mira u toj zemlji mogu da doprinesu političke promene nakon izbora za Evropski parlament i predsedničkih izbora u SAD, rekao je premijer Mađarske Viktor Orban na sastanku frakcije vladajuće partije „FIDES - Mađarske građanske unije“, prenosi list „Magjar nemzet“.

Foto: Tanjug/AP

Kada je reč o prognozama međunarodne situacije u skorijoj budućnosti, naveo je da se sukob u Ukrajini neće završiti, a opterećenje za Evropu će rasti jer će se u Americi smanjiti finansijska podrška Ukrajini zbog sporova oko predsedničkih izbora.

- Plaća se ogromna cena u politici za podršku Ukrajincima. Poljoprivrednici podižu bune po celoj Evropi i niko ne veruje u pobedu Ukrajine - rekao je Orban u obraćanju poslanicima na jezeru Balaton gde se održava dvodnevni sastanak mađarskog parlamenta.

Prema informacijama lista, Orban je podvukao da su promene neophodne u rukovodstvu Evropske unije i istakao da one mogu da se dogode nakon izbora u Evropskom parlametu koji su planirani za jun.

Mađarski premijer je naglasio da je pobeda na izborima za Evropski parlament moguća.

Pritom, on nije samo imao u vidu jačanje pozicija partije FIDES već i drugih desničarskih partija. Dodao je da ne samo u Briselu, već i u Vašingtonu ove godine može doći do promena i da to može da donese mir u Evropi.

Orban ne krije da želi pobedu Donalda Trampa na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama i nada se da će on pomoći da se okonča sukob u Ukrajini.

- Za devet meseci ćemo biti jači nego sada - izjavio je Orban predviđajući pobedu Trampa, koga smatra svojim političkim saveznikom i sa kojim je uspostavio dobre odnose.

Orban je ranije više puta izjavljivao da smatra da bi u pregovorima o Ukrajini trebalo da učestvuju ne samo Ukrajina i Rusija, već i Sjedinjene Američke Države, koje pružaju najveću finansijsku i vojnu podršku Kijevu.

(Sputnjik)