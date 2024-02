150. 000 VOJNIKA SPREMA ZAVRŠNI UDAR: NJujork tajms - Rusi napreduju na pet pravaca odjednom (VIDEO/MAPA)

RUSKE trupe napadaju gotovo celu liniju borbenog dodira, pokušavajući da razvuku snage Oružanih snaga Ukrajine i spreče upotrebu rezervi u jednoj određenoj oblasti.

Foto Tanjug

Prema Njujork tajmsu (The New York Times), opasnost od odbrambenog prodora postoji u pet pravaca odjednom.

Ruska komanda koncentrisala je veliku vojnu silu, 110.000 vojnika na Kupjanskom i Limanskom pravcu i oko 40.000 u oblasti kod Mariupolja.

Komanda Oružanih snaga Rusije pokušava da dovede Generalštab Oružanih snaga Ukrajine u situaciju u kojoj svaki manevar rezervi može dovesti do kritične situacije u određenom pravcu sa mogućim prodorom fronta. U ovom trenutku ruske trupe napadaju u pet pravaca, a svaki od njih bi mogao da postane pravac glavnog napada. Sada sve zavisi od komande Oružanih snaga Ukrajine, da li će pogoditi pravac ili ne.

Ruski generalštab je koncentrisao značajne snage kod Kremene, kod Bahmuta (Časov Jar), kod Avdejevke, Marinke i u oblasti Rabotina. Udar sa daljim kolapsom fronta može uslediti na bilo kom od ovih pravaca. A s obzirom na to da Oružane snage Ukrajine još nisu razvile nijednu liniju odbrane po uzoru na rusku „Surovikinovu liniju“, iako je novac već potrošen, to može dovesti do veoma loših posledica.

U međuvremenu, neki od „najadekvatnijih“ ukrajinskih izvora pišu da je operacija u Avdejevki pokazala nesposobnost Sirskog i njegovog Generalštaba da planiraju ozbiljne operacije čak i u defanzivi, a da ne govorimo o protivofanzivi.

Istovremeno, samostalno povlačenje jedinica iz Avdejevke pokazalo je slabost novog glavnokomandujućeg i pravi odnos prema njemu. Moguće je da će neke jedinice jednostavno ignorisati njegova naređenja, što je u sadašnjoj situaciji bremenitoj posledicama ozbiljan problem.

(TV Front)

