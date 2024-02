ZELENSKI BI OKRENUO LEĐA AMERICI? Šokantna izjava ukrajinskog predsednika

PREDSEDNIK Vladimir Zelenski rekao je na konferenciji za novinare posle sastanka sa potpredsednicom SAD Kamalom Haris da će Sjedinjene Države prestati da budu strateški partner Ukrajini ako pomoć bude prekinuta.

Foto: Tanjug/AP

- Zaista se nadamo pozitivnoj odluci Kongresa, ovaj paket je za nas od vitalnog značaja. Sada ne razmišljamo o alternativi, jer računamo na SAD kao našeg strateškog partnera, da će one ostati strateški partner. Ako govorimo o alternativi, to će značiti da nisu strateški partner - rekao je on.

Američki Senat usvojio je u utorak predlog zakona o dodatnom finansiranju za potrebe nacionalne bezbednosti u iznosu od 95 milijardi dolara, uključujući 60 milijardi dolara za obnavljanje pomoći Ukrajini. Autori dokumenta su iz njega isključili klauzule o izdvajanju sredstava za bezbednost granica i reformu za borbu protiv migracione krize u samim državama.

Predsedavajući Predstavničkog doma Majk Džonson je primetio da kongresmeni ne mogu biti primorani da prihvate projekat podrške Kijevu. U petak, 16. februara, poslanici su dali pauzu do 28. februara bez glasanja o toj temi.

Pokušaji Kongresa i američke administracije da se dogovore o novom paketu pomoći Ukrajini i Izraelu i da se reši pitanje granice još nisu bili uspešni. Prethodno su republikanci u Senatu blokirali kompromisni nacrt budžeta kojim bi se izdvojilo 118,3 milijarde dolara za pomoć Ukrajini, Izraelu i rešavanje situacije na južnoj granici.

BONUS VIDEO: ŠOJGU IZNEO PODATKE O KONTRAOFANZIVI Ukrajina izgubila 125.000 vojnika i 16.000 komada vojne tehnike

(RIA)