DRŽAVLJANIN BiH “TERORIŠE” ŠVAJCARSKI GRAD: Samo jedna optužnica sadrži 34 tačke

DRŽAVLjANIN BiH (35), koji se vodi kao invalidski penzioner, već duže vreme pravi probleme u švajcarskom gradu Arbon, u kantonu Turgau.

Naime, kako prenose švajcarski mediji, on razbija prozore, zastrašuje ljude, razbija im automobile.

Štaviše, prilikom jednog od hapšenja, napravio je lom i u policijskoj stanici. O tome s kakvim se problemima susreću dovoljno govori da samo jedna optužnica protiv njega sadrži 34 tačke.

Sada bi opet trebalo da se pojavi pred sudom i tužilaštvo će tražiti veću kaznu od prethodnih.

S druge strane, on je nedavno odslužio kaznu zatvora u trajanju od četiri meseca, ali čim je izašao, nastavio je po starom.

-Nešto se mora hitno preduzeti. Moramo ga skloniti sa naših ulica, osim ako ne odluči da se promeni, kaže Konrad Bruhviler, predsednik gradskog veća Arbona. I njegove kolege u kantonalnom savetu dele isto mišljenje.

-Prosto, više se ne može tolerisati da neko svoj bes iskaljuje na tuđoj imovini, ali ni na gradskoj imovini. On je bio četiri meseca u zatvoru i to apsolutno nije imalo uticaja na njega. Još jedan problem je što njegova krivična dela većinom ne mogu biti dokazana, jer retko kad bude svedoka, iako svi znaju da je on u pitanju. Sada ćemo uvesti i bolji video-nadzor na glavnoj stanici, gde često razbija stvari, rekao je Bruhviler.

Jedan od oštećenih je i Jerg Cimerman kojem je na automobilu pričinjena šteta od 3.000 franaka. Ipak, Cimerman kaže da ga nije prijavio jer nema video niti foto dokaz. BiH državljanin je pobegao sa lica mesta čim je on izašao.

Pored njegovog, oštetio je još najmanje tri automobila.

