ISTRAŽNI komitet Rusije saopštio je da je avion Il-76 oboren u Belgorodskoj oblasti iz američkog sistema „patriot“.

Stručnjaci smatraju da je moguće da Vašington nije bio upoznat sa tim kako će Kijev koristiti rakete koje mu je isporučio, ali se slažu da je to u svakom slučaju zločin – bilo da je iz nehata ili smišljeni.

-Ekspertiza je pokazala da se radi o raketama protivvazduhoplovnog raketnog sistema "patriot". Prema tome, nema sumnje da se naoružanje, vojna tehnika koju SAD šalju, koristi protiv Rusije, između ostalog i protiv civilnog transporta. U ovom slučaju, radilo se o transportnom avionu koji nije predstavljao nikakvu pretnju po ukrajinsku vojsku, navodi vojni ekspert Andrej Koškin.

Takođe dodaje da je važno i to što je Državna duma Rusije donela odluku da o tome obavesti i Kongres i da zatraži od njega „da objasne kako gledaju na to što se njihovo oružje i novac koriste za ubijanje civila na teritoriji Rusije“.

-I treće, po mom mišljenju, najvažnije pitanje je ono koje je predočeno u Savetu bezbednosti UN i koje treba još jednom da dokaže da ne samo da su oborili Il-76 sa ukrajinskim zarobljenicima, nego i to da je to urađeno sa raketama SAD koje stalno traže od Ukrajine da ih ne koriste protiv civila, ističe Koškin.

On smatra da Amerikanci nisu imali kontrolu nad time kako Ukrajinci koriste njihove rakete.

-Ministar odbrane SAD Lojd Ostin govorio je da su pratili vojni teret samo do granice, ali je potom Kongres zahtevao kontrolu i reviziju. Tada su formirali grupu u Kijevu koja je pratila gde ide naoružanje, vojna tehnika. Ali to je uglavnom bilo povezano sa korupcijskim šemama. Dakle, oni su pratili da li se to oružje prodaje preko tih šema u druge delove planete, da li ga koriste terorističke organizacije, ocenjuje Koškin.

Stručnjak je na kraju podsetio na reči ruskog predsednika Vladimira Putina po pitanju obaranja Il-76.

-Mislim da je naš vrhovni komandant dobro odgovorio. On kaže da, bilo da je slučajno ili namerno, u svakom slučaju reč je o zločinu – ili iz nehata ili smišljenom, zaključuje ekspert.

MOGUĆE DVE OPCIJE

Po rečima vojnog novinara Alekseja Borženka, nije isključeno da Amerikanci ne kontrolišu rakete koje su isporučili Kijevu.

-Moguće je da su ih oni jednostavno dali, a Ukrajinci ih koriste po svom nahođenju. Ali, s druge strane, moguće je i da kontrolišu upotrebu raketa. Prema tome, što se tiče aviona moguće su dve opcije. Ili je avion oboren po njihovoj želji ili oni zaista nisu bili upoznati sa tim, ocenjuje ekspert.

Kako dodaje, sada je teško izvući neki zaključak jer je jedino poznato da je oboren ruski avion na ruskoj teritoriji američkom raketom.

-Možda će jednog dana ta informacija, ta tajna biti otkrivena – ko je naredio da se obori avion? - navodi ekspert.

Borženko podseća da Istražni komitet Rusije vodi evidenciju svih zločina koje su počinile Oružane snage Ukrajine na privremeno okupiranim teritorijama i na onima koje je oslobodila ruska vojska.

-Beleže se sva ta granatiranja Donjecka, civila. Ponegde se prilikom saslušanja zarobljenika pojavljuju informacije koja jedinica je bila gde, ko je bio glavni, ko je rukovao haubicama. To je ogromna baza i obavlja se ogroman posao. Sve će se utvrditi kad-tad. Ko je dao komandu? Ko je to realizovao? Ko su ljudi koji su pritisnuli dugme za lansiranje – ako i dalje budu živi. Ali na kraju specijalne operacije, naravno, čeka ih doživotna kazna zatvora. Jer sve se evidentira, istraga sve registruje, zaključio je stručnjak.

OBARANjE VOJNOG AVIONA IL-76

Oružane snage Ukrajine oborile su 24. januara iznad teritorije Belgorodske oblasti ruski vojno-transportni avion Il-76 koji je prevozio ukrajinske zarobljenike na razmenu. U avionu su se nalazile 74 osobe, od kojih 65 ukrajinskih vojnika i svi su poginuli. Istražni komitet Rusije saopštio je da prvi rezultati istrage pada aviona Il-76 u Belgorodskoj oblasti ukazuju na to da je letelica gađana protivvazdušnom raketom sa teritorije Ukrajine.

Kako je saopštilo rusko Ministarstvo odbrane, Kijev je vrlo dobro znao o predstojećem transportu zarobljenika na razmenu, koji je trebalo da se obavi kasnije u sredu.

