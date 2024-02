BUNDESVER NIJE SPOSOBAN NI NEMAČKU DA ŠTITI: Nemački evroposlanik o stanju u oružanim snagama

NEMAČKA vlada trebala bi da bude zabrinuta kako u pogledu daljeg pogoršanja odnosa između Rusije i Nemačke, tako i zbog toga što je to znak sve veće ratobornosti Nemačke, kaže za Sputnjik poslanik u Evropskom parlamentu stranke Alternativa za Nemačku Gunar Bek.

Foto Tanjug/AP

On objašnjava da ta ratobornost Nemačke nije potkrepljena nikakvom vojnom snagom i podseća na stanje nemačke vojske koja, kako kaže, nije sposobna čak ni da brani sopstvenu zemlju.

-Sve što nemačka vlada isporučuje Ukrajini umanjuje nemačke vojne kapacitete. A mi sada praktično poklanjamo našu odbrambenu opremu Ukrajini, kaže Bek.

U intervjuu za Sputnjik dr Bek je govorio o nemačko-ruskim odnosima, mogućnostima dalje eskalacije sukoba u Ukrajini, ali i situaciji sa obaranjem aviona Il-76.

Trenutno postoje nejasnoće o zemlji porekla sistema Patriot koji je oborio avion Il-76 sa ukrajinskim zarobljenicima. Da li mislite da bi nemačka vlada trebalo da istraži da li su Ukrajinci koristili nemački Patriot sistem u ovom napadu?

Očigledno je da je jasnoća uvek dobra, ali sumnjam da će to učiniti. Svakako neće ako se ispostavi da je reč o nemačkoj raketi koja je isporučena Ukrajini. Dakle, ako uopšte postoji šansa da ta raketa bude... Pa, na kraju krajeva, sve su one američke, ali ako su je Nemci isporučili Ukrajini, mislim da neće istraživati. Pogledajte šta se desilo sa Severnim tokom 2. Svi znaju ko je direktno ili indirektno odgovoran za to. A nemačka vlada, baš kao i Evropska komisija, već godinu i po dana odbija bilo kakvu ozbiljnu istragu.

Foto Tanjug/AP

Ako se ispostavi da je taj konkretan sistem Patriot došao iz Nemačke, kakve zaključke nemačka vlada treba da izvuče iz ovog incidenta? Uostalom, Nemačka je ranije obećala da njeno oružje neće biti upotrebljeno protiv ciljeva unutar granica Rusije iz 1991. godine.

Sasvim ste u pravu u vezi garancija koje su date. Ako bi vaša sopstvena istraga zaključila da je ovo, po svoj prilici, raketa koju je isporučila Nemačka, pretpostavljam da bi nemačka vlada to samo demantovala ili ne bi dala nikakav komentar. To nije dobro za nemačko-ruske odnose. Ali mislim da je nemačka vlada učinila mnogo da naškodi tim odnosima u poslednje dve godine.

Ne, iskreno, ne mislim da će se to desiti [da će se doneti bilo kakvi zaključci], jer mislim da bi Nemci samo nastavili kao što su nedavno radili. Pogledajte samo neke stvari koje već znamo. Gospodin Šolc, koji verovatno nije jastreb kada je u pitanju sukob u Ukrajini i koji bi radije zauzeo poziciju u pozadini, razvlačio se oko dosta pitanja. Isporuka tenkova Leopard u Ukrajinu i drugih sistema naoružanja. Uvek je bio veoma nevoljan, ali je na kraju popustio pod pritiskom Zelenih, stranke koja je u nemačkoj vladi najviše antiruska. A takođe i na pritisak gospođe Fon der Lajen, koja je izrazito antiruska. Pogledajte i komentare nemačkog ministra spoljnih poslova. Mislim da je to bilo prošle godine, kada je otvoreno priznala da su joj interesi Ukrajine, kako ih ona shvata, važniji od potreba njenog sopstvenog biračkog tela u Nemačkoj. Ovo su zapanjujuće izjave. Tako da mislim da sve dok je ova vlada na vlasti, bojim se da nećemo videti značajnu promenu smera nemačke spoljne politike.

Pored PVO sistema Patriot, Nemačka je Ukrajini isporučila i sisteme Iris-T. Nakon incidenta sa avionom Il-76, da li bi Nemačka trebalo da bude zabrinuta zbog toga kako bi Ukrajina potencijalno mogla da koristi ove sisteme protivvazdušne odbrane?

Mislim da bi nemačka vlada više volela da ih Ukrajinci koriste u odbrambene svrhe, ali jednostavno nemaju kontrolu nad njima. Dakle, da, trebalo bi da budu zabrinuti jer upotrebu oružja nemačke proizvodnje i oružja koje isporučuje Nemačka Rusija može smatrati agresivnim potezom. Mislim da bi trebalo da budu zabrinuti kako u pogledu daljeg pogoršanja odnosa između Rusije i Nemačke, tako i zbog toga što je to znak sve veće ratobornosti Nemačke. To je ratobornost koja, rekao bih, nije potkrepljena nikakvom vojnom snagom. Sve što nemačka vlada isporučuje Ukrajini umanjuje nemačke vojne kapacitete. Nemačka vojska, možda znate, nije u dobrom stanju, čak ni da brani sopstvenu zemlju. A mi sada praktično poklanjamo našu odbrambenu opremu Ukrajini.

Foto: Tanjug/AP

Mislim da je vojska u najgorem stanju ikada u Nemačkoj. Ja lično ne mislim da postoji nikakva vojna pretnja Nemačkoj, ali ako se pretvarate da vaše oružane snage treba da budu opremljene za odbranu sopstvene zemlje, onda ne možete dati dobar deo svoje opreme. Kada je Fon der Lajenova napustila funkciju ministra odbrane, u suštini većina opreme nemačke vojske i vazduhoplovstva nije bila pravilno servisirana i bila je manje-više van upotrebe, svakako nije bila sposobna za borbu. I mislim da se ta situacija nije značajno popravila. Ako ništa drugo, postalo je gore, zato što smo toliko opreme poklonili Ukrajini. Osim toga, male jedinice nemačke vojske vode potpuno nepotrebne ratove na mestima kao što je Mali, gde u suštini samo pomažu francuskim ili američkim snagama. Dakle, mislim da je veoma glupo ostaviti svoju vojsku u tako žalosnom stanju.

Ovo [ako Ukrajina nastavi da gađa rusku teritoriju nemačkim oružjem] će očigledno dodatno eskalirati sukob u i oko Ukrajine. Ali nemačka vlada je već obećala kontinuiranu podršku Ukrajini. Dakle, očigledno ne priznaju rizik dalje ozbiljne eskalacije sukoba. Upravo sam čuo da je na samitu EU gospodin Orban popustio pred zahtevima za još 50 milijardi evra vojne i druge pomoći Ukrajini. Dakle, bojim se da je EU pod Fon der Lajenovom izgleda potpuno posvećena intenziviranju, a ne samo održavanju pomoći Ukrajini, sada kada SAD smanjuju finansijsku pomoć Ukrajini, delimično kao rezultat sukoba na Bliskom istoku. Da, mislim da nemačka vlada ne pridaje dovoljno pažnje, prvo, riziku od eskalacije u Ukrajini i drugo - posledicama koje ovo može imati za celu Evropu. Osim toga, oni nemaju baš novac, oni ga zapravo pozajmljuju da bi ga dali Ukrajini.

Mislim da oni takođe precenjuju vojne izglede Ukrajine u njenom sukobu sa Rusijom. Mislim da naši zapadni mediji ili potcenjuju ili umanjuju razmere ukrajinskih gubitaka. Ali, morate imati na umu da je pomoć Ukrajini takođe veoma nedosledna. S jedne strane dajemo ogromne količine novca Ukrajini, ali je mnogo Ukrajinaca, mladića, pobeglo u Evropu. Ukrajinska vlada traži da Evropa vrati ove ljude, da im dozvoli da služe u ukrajinskoj vojsci. Ali, naravno, Evropa to ne radi. Dakle, ceo stav je zasnovan na simbolici i nije baš konzistentan.

