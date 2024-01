PODRIVAČI KOJE NEMCI VOLE: Rejting desničarske AfD u vrtoglavom usponu, savezni izbori već dogodine

NEMAČKA je ukinula državne beneficije desničarskoj stranci "Otadžbina"("Di hajmat"), bivšoj Nacionalističkoj demokratskoj partiji Nemačke (NDP), što bi moglo da ima posledice po ekstremnu desnicu, okupljenu oko Alternative za Nemačku (AfD), koju uskoro čeka sudski proces.

Tanjug

Moguće "prelivanje" na ovu desničarsku partiju kojoj vrtoglavo raste rejting, ne umanjuje ni privremenost sudske odluke, budući da je skidanje "Otadžbine" sa državnih jasala oročeno na šest godina.

Iz eventualnog pokretanja sličnog postupka protiv AfD, moglo bi da proistekne zatvaranje finansijske slavine i kad je Alternativa u pitanju. Još krupnija i važnija posledica bilo bi generalno ukidanje poreskih olakšica koje sada važe za političke stranke u Nemačkoj, što, tvrde poznavaoci, nije nemoguće.

Klupko se zamotava oko činjenice da je odluka Saveznog ustavnog suda presedan, jer do sada nije presuđivano isključenje neke nemačke partije iz sistema državnog finansiranja stranaka. Uzalud su advokati "Otadžbine" ukazivali da se krši pravilo koje svim partijama omogućava iste uslove.

Sud se, međutim, poziva na to da je, u toku istražnog postupka, ustanovio da "Otadžbina", kozmetički izmenjena, preimenovanjem, i dalje barata istim programom i krajnjim ciljem - a to je rušenje demokratskog poretka u Nemačkoj. Kopredsednica Suda Doris Kenig dodaje da načelo jednakosti, odnosno, jednakog pravnog tretmana političkih stranaka važi samo ako stranka priznaje i poštuje osnovna demokratska načela.

- Predočeni dokazni materijali otkrivaju da se u bivšoj NDP, sada "Otadžbini", ništa nije promenilo po pitanju rasističkog, posebno antimuslimanskog i antiromskog stava, kao i njene averzije prema društvenim manjinama, recimo transseksualnim osobama - objašnjava Kenigova.

Presuda donosi ključne novine, jer jasno daje na znanje da se politička stranka može isključiti iz sistema državnog finansiranja, čak i kad nije formalno zabranjena. Takođe je jasno da Sud mora u potpunosti da proveri da li stranka radi na rušenju ustavnog poretka i u slučaju da se radi o pitanju finansiranja, a ne samo kad se razmatra zabrana.

Bivši NPD se i dalje ne odriče etničkog načela koje bi, po ubeđenju njegovog članstva, podrazumeva da je Nemačka zemlja Nemaca, a ne i doseljenika. Etničkom definicijom nemačkog naroda stranka "Di Hajmat" krši načelo ravnopravnosti po pitanju prava, smatra Ustavni sud i precizira da bivši NPD po tom pitanju de fakto negira prava stranaca, migranata, ali i pripadnika manjinskih zajednica.

- Stranka je srodna s nacionalsocijalizmom, a osim toga prezire postojeći parlamentarni sistem i poziva na njegovo prevladavanje, odnosno, najdirektije na rušenje našeg državnog i ustavnog poretka - zaključuje Kenigova.

Jedan drugi sudski proces koji uskoro počinje, mogao bi, u zavisnosti od ishoda, da utiče i na buduće finansiranje AfD, podseća Dojče vele. Naime, 12. i 13. marta Viši upravni sud u Minsteru trebalo bi da raspravlja o tome da li Služba za zaštitu ustavnog poretka sme da nadzire rad AfD, zbog sumnje u protivustavno delovanje.

Tokom tog postupka moći će da se dobije slika o dokazima koji terete AfD. Na prvoj instanci, na Upravnom sudu u Kelnu, marta 2022. godine, zaključeno je da postoji dovoljno naznaka za protivustavne aktivnosti AfD, odnosno, dokaza da Alternativa deluje protiv slobodarskog i demokratskog poretka u Nemačkoj.

Ono što komplikuje sve ovo i čini od toga presedan nad presedanima, jesu, s jedne strane, nepobitni pokazatelji da je u međuvremenu unutar samog AfD porastao uticaj ekstremnih struja, a sa druge, da je rejting ove partije u vrtoglavom usponu i da u tri savezne pokrajine, Saksoniji, Tiringiji i Brandenburgu, ona ima ubedljivu većinu biračkog tela. Da priča naginje naučnoj fantastici, pokazuje podatak da je u sve tri ove pokrajine AfD proglašen, crno na belo, za stranku koja podriva državni poredak!

Služba za ustavni poredak mogla bi, prognoziraju mediji, da ima olakšan posao u potkrepljivanju teze o protivustavnim aktivnostima i ciljevima AfD. Za pokretanje postupka pred Saveznim ustavnim sudom taj dokazni materijal bi morao da bude uporediv sa materijalom koji je Sud "proveravao" u okviru aktuelnog postupka i donošenja odluke o NPD, odnosno, "Otadžbini". To znači da se pored čelnika u obzir uzimaju i iskazi "običnih" članova stranke.

Istražni postupak u slučaju AfD ne bi, naravno, bio tako jednostavan kao u NPD, to jest "Otadžbine". To, opet, ne znači da ne bi mogao da se pokrene i to vrlo uskoro, budući da je popularnost AfD-ovaca ogromna, a da su savezni izbori, već dogodine.

Protivustavno delovanje

KLjUČNI deo presude koja obuhvata 129 stranica je postupak provere činjeničnog stanja oko delovanja i ciljeva "Domovine", odnosno to da li je ta stranka još uvek protivustavna, kako je Savezni ustavni sud naveo u svojoj presudi 2017. godine. Tada su sudije Ustavnog suda odbacili zahtev za zabranom rada NPD, iako su smatrali da stranka sledi protivustavne ciljeve i radi na rušenju demokratskog pravnog poretka. Oni ipak nisu zabranili NPD, jer su smatrali da ekstremni desničari nisu dovoljno snažni da bi svoje ciljeve sproveli u praksi. Sada je, međutim, situacija upravo suprotna.