GLAVNA obaveštajna uprava (GUR) Oružanih snaga Ukrajine je znala da su se u avionu IL-76 nalazili njihovi zarovljenici, ali su ipak gađali avion, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Foto AP

- Napad dvema raketama na avion sa ukrajinskim zarobljenicima izvela je PVP Ukrajine jer 'prijateljska vatra' sa ruske strane nije bila moguća zahvaljujući tehničkim specifičnostima - rekao je ruski predsednik u Sankt Peterburgu tokom susreta sa studentima učesnicima specijalne vojne operacije.

Napad na avion je zločin kijevskog režima, koji je ili izvršen namerno ili iz nepažnje, rekao je Putin i dodao da čitav sadašnji kijevski režim počiva na zločinima koje sprovodi svakodnevno čak i nad svojim građanima.

- Ne znam da li su to uradili namerno ili greškom, ali uradili su to. Slučajno ili namerno ali u svakom slučaju - to je zločin - naglasio je on.

Prema njegovim rečima, očigledno je da su rakete kojim je gađan IL-76 lansirane sa teritorija pod kontrolom Kijeva.

Ono što je pronađeno na licu mesta od sistema kojim je gađan avion ukazuje da se radio o PVO sistemima Francuske ili SAD. Tačni podaci će biti poznati za nekoliko dana, dodao je on.

Vladimir Putin je istakao da će rezultati istrage o padu aviona IL-76 biti objavljeni kako bi ukrajinski narod znao istinu.

Obaranje vojnog aviona Il-76

Oružane snage Ukrajine oborile su u sredu iznad teritorije Belgorodske oblasti ruski vojno-transportni avion Il-76 koji je prevozio ukrajinske zarobljenike na razmenu. U avionu su se nalazile 74 osobe, od kojih 65 ukrajinskih vojnika i svi su poginuli.

Istražni komitet Rusije saopštio je da prvi rezultati istrage pada aviona Il-76 u Belgorodskoj oblasti ukazuju na to da je letelica gađana protivvazdušnom raketom sa teritorije Ukrajine.

Kako je saopštilo rusko Ministarstvo odbrane, Kijev je vrlo dobro znao o predstojećem transportu zarobljenika na razmenu, koji je trebalo da se obavi kasnije u sredu.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: KRZNENI ČLAN RUSKE ARMIJE - Pas Žužik pomaže protivvazdušnoj jedinici ruske vojske