PUTINA PRATILO DEVET NATO AVIONA: Ruski predsednik stigao u Kalinjingrad (FOTO)

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin odleteo je u rusku eksklavu Kaljinjingrad, zbog čega se intenzivirala NATO avijacija.

Foto: Russian Defense Ministry Press Service via AP/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da ta poseta nije nikakva “poruka“ zemljama NATO-a, da je reč o običnom poslu šefa države.

- Ovo apsolutno nije poruka zemljama NATO-a. Kada predsednik posećuje regione Ruske Federacije, to nije poruka zemljama NATO-a. To je glavni posao koji predsednik radi. Nije najvažnije da se pošalju poruke, već ono što on radi dugi niz godina – radi na razvoju naših zemalja i naših regiona, razvija privredu, projekte za društveno-ekonomski razvoj pojedinih regiona - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o tome koju „poruku” šalje Putin predstojećom posetom Kalinjingradskoj oblasti, koja je okružena zemljama NATO-a.

Međutim, portal Flajtradar24 zabeležio je da je avion ruskog predsednika pratilo devet aviona zemalja NATO-a i Švedske, i to:

Beech 350 King Air ALSR francuskog ratnog vazduhoplovstva - avion za elektronsko izviđanje;

Boeing RC-135W Rivet Joint Britanskog kraljevskog vazduhoplovstva - veliki strateški izviđački avion;

Boeing RC-135W Rivet Joint NATO - avion za radarsko otkrivanje i kontrolu velikog dometa;

dva aviona Eurofighter Tiphoon nemačkog ratnog vazduhoplovstva;

Airbus A330-243MRTT NATO - podrška za punjenje gorivom za borbene avione;

Saab S100D Argus iz švedskog vazduhoplovstva - avion za radio-detekciju i navođenje velikog dometa;

Gulfstream IV S102B Korpen švedskog ratnog vazduhoplovstva - avion za elektronsko izviđanje.

(Sputnjik)