NETANJAHU PODVUKAO CRVENE LINIJE: Izrael mora imati bezbednosnu kontrolu nad ovim teritorijama

PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu ponovio je da Izrael mora da zadrži bezbednosnu kontrolu nad svim palestinskim teritorijama i naglasio da je ovaj uslov "suprotan" uspostavljanju buduće palestinske države.

Foto: AP Photo/Yuval Chen, Yediot Ahronot/AP Photo/Tsafrir Abayov

Kancelarija predsednika Izraela saopštila je u subotu da je on u razgovoru sa predsednikom SAD Džozefom Bajdenom ponovio svoj dugogodišnji dosledan stav, koji je izneo i na konferenciji za novinare dan ranije - da nakon eliminacije Hamasa Izrael mora da ima potpunu bezbednosnu kontrolu Pojasa Gaze kako bi osigurao da Gaza više neće predstavljati pretnju Izraelu, a to je u sukobu sa zahtevima za palestinskim suverenitetom, prenosi Tajms of Izrael.

BBC piše da izjava Netanjahua prkosi pritisku koji SAD i druge države vrše na njegovu vladu da se "posveti budućoj palestinskoj državnosti".

Netanjahu i američki predsednik Džozef Bajden razgovarali su u petak o budućnosti palestinskih teritorija i čini se da je najnovije javno istupanje izraelskog premijera produbilo jaz između njegove i vlade SAD oko upravljanja Gazom i Zapadnom obalom po okončanju sukoba u Pojasu Gaze, ocenjuje BBC.

Kako se navodi, SAD veruju da je buduća palestinska država, odnosno politička solucija poznata kao "rešenje sa dve države", od vitalnog značaja za dugoročnu stabilnost, ali je Bela kuća ove nedelje priznala da vlade SAD i Izraela "na to pitanje gledaju potpuno različito".

Tokom obraćanja novinarima nakon razgovora sa Netanjahuom, Bajden je insistirao da je rešenje za dve države i dalje moguće sa Netanjahuom na vlasti.

- Postoji niz tipskih rešenja sa dve države. Postoji veliki broj zemalja koje su članice UN i nemaju svoje oružane snage -rekao je Bajden.



