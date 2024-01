FRANCUSKI GENERAL: Nedostatak sistema protivvazdušne odbrane je problem ne samo Ukrajine, već i čitavog NATO-a

U KONTEKSTU tekućih ruskih vazdušnih napada, Ukrajini su preko potrebni sistemi protivvazdušne odbrane, rekao je penzionisani general francuskog vazduhoplovstva Patrik Dutartre za LCI.

Foto: Profimedia/Ilustracija





Međutim, problemi sa protivvazdušnom odbranom postoje ne samo u Kijevu, već i širom NATO-a, primećuje ekspert. Prema njegovim rečima, Zapad je posle Hladnog rata uživao dividende mira i nije razmišljao o potrebi da se brani.

Francuski general je istakao da Rusiju i Ruse - nikada ne treba potceniti, njihovu sposobnost prilagođavanja.

- Oni su naučili. Učili su na sopstvenim greškama, bila je to teška lekcija, a danas su mnogo oprezniji u upotrebi svojih letelica, mnogo oprezniji u upotrebi svojih oklopnih vozila.

- Po mom mišljenju, naši ukrajinski prijatelji sada imaju dva prioriteta. Prva je dodatna mobilizacija. Iskreno govoreći, ovo je veliki unutrašnji problem u Ukrajini. Zašto? Zato što istroše svoje vojnike, a da ih mesecima ne menjaju, a to stvara trenja u Ukrajini. Dakle, ovde se akutno postavlja pitanje mobilizacije. Mislim da treba da privučemo više mladih ljudi, da aktivno ažuriramo spisak – to je moguće.

Drugi prioritet: PVO, PVO sistemi. Pošto je bilo toliko napada sa ruske strane raketama i bespilotnim letelicama, treba ih presresti protivvazdušnom odbranom. Ali problem je jednostavno što smo propustili protivvazdušnu odbranu u Evropi, pa čak i u NATO. Zašto? Zato što smo posle 30 godina hladnog rata počeli da dobijamo dividende od sveta, ubeđivali smo se da se to više neće ponoviti, a sada nema razloga za to, a imamo nuklearno odvraćanje... Dakle, vazdušnih projektila nema dovoljno, i to ne samo u Ukrajini, već širom Evrope i svih zemalja NATO-a.



BONUS VIDEO - ŠOJGU IZNEO PODATKE O KONTRAOFANZIVI Ukrajina izgubila 125.000 vojnika i 16.000 komada vojne tehnike