SVI su se često pitali i nagađali koliko je Ukrajina imala vojnika koje je koristila u propaloj četvoromesečnoj zaporoškoj ofanzivi koja je započela 4. juna koordinisanim napadom na čuvenu rusku “Surovikinovu liniju” gde uprkos velikoj brojnosti nisu uspeli da ostave nijedan strateški, ali ni taktički uspeh.

Na početku 2023. godine ukrajinska vojska imala je četiri operativno – strateške grupe na istoku Ukrajine.

Prva operativno strateška grupa poznata je kao “Horticija” činili su je 49 mehanizovanih, 4 artiljerijske, nekoliko specijalnih jedinica.

Druga operativno strateška grupa “Tavrija” bila je sastavljena od 37 mehanizovanih brigada, 7 artiljerijskih brigada;

Treća operativno strateška grupa “Sever” 24 mehanizovane brigade i

Četvrta operativna strateška grupa “Odeska” koja je imala 8 mehanizovanih brigada.

Svaka od ovih operativnih strateških grupa pokrivala je određenu zonu odgovornosti:

Operativna strateška grupa “Sever” pokrivala je Sumsku, Černigovsku i Harkovsku oblast:

Operativno strateška grupa “Odesa” pokrivala je Nikolajevsku i Odesku oblast kao i prilaze reci Dunav;

Do početka ukrajinske ofanzive u junu 2023. Operativno strateška grupa “Tavrija” bila je podeljena na dve grupe: Zaporošku grupa sa kojom je izveden glavni udar. Grupa je imala brojno stanje 140.000 hiljada vojnika i Donjecku grupu koja je imala brojno stanje između 80.000 i 100.000 vojnika sa kojim je pokrivan front od Ugledara do Bahmuta.

U junu 2023. kada je pokrenuta sad već “čuvena” ukrajinska ofanziva, Zaporoška grupa koja je imala brojno stanje od 140.000 vojnika napala je Zaporožje, a grupa od 110.000 vojnika blokiran je bio front kod Bahmuta.

Na samom početku napada ukrajinske jedinice su se odmah zaglavile u dubokoj ruskoj odbrani, koju su inače ruske inženjerijske trupe pripremale bile tad već oko godinu dana.

Tokom intenzivnih borbi ukrajinske trupe su za vrlo kratko vreme i već su počekom jula meseca 2023 počele da uvode u borbu dve operativne grupe “Horticiju” i “Sever”. U avgustu mesecu 2023 u borbu je poslata i rezervna Operativno strateška grupa “Maroon”.

Ukrajinska vojska je u periodu od juna do avgusta meseca 2023 ostvarila ukupni operativni prodor u određenim oblastima najviše u širinu 5 do 6 km i u dubinu do 7 km.

Ukupni gubici ukrajinske vojske koji su napredovali iznosili su više od 100.000 poginulih, ranjenih i nestalih vojnika.

Paralelno sa ukrajinskom ofanzivom i ruska vojska je izvodila kontraudare kako bi primorala ukrajinsku komandu da uvede u akciju preostale strateške rezerve.

Do početka decembra 2023. godine u Operativno strateškoj grupi Horticija ostalo je samo 15 borbeno spremnij mehanizovanih brigada. U grupi Tavrija 10, a u grupi Sever 12 i u Odeskoj grupi ukupno 4-6 mehanizovanih brigada.

Sa ovakvim stanjem ruska vojska je uspela da zaustavi borebno delovanje četiri operativno strateške grupe u periodu od juna do decembra 2023 i stvori preduslove za veće operativno aangažovanje u predstojećoj 2024.

Uspeh koji je ostvaren je nastao primenom aktivne odbrambene strategije, koja je pogodovala da se sredinom decembra 2023 godine krene u postepeno napredovanje u svim sektorima sa zadatkom da se izravna linija fronta svuda gde se to može i da se pripreme uslovi za predstojeće nastupanje u budućim kombinovanim operacijama širom Istočne Ukrajine.

