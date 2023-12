PRVA serija lovaca F-16 za Ukrajinu će biti modifikovana, saopštio je portparol Ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Jurij Ignat.

Foto USAF/Staff Sgt. Sarah M. McClanahan

-Preduzeća u Evropi i SAD se bave unapređenjem aviona, svaki avion se unapređuje u skladu sa mogućnostima zemlje, menja se određena količina opreme na avionu, uglavnom je to radap, rekao je Ignat i ponovio da:

-Prva serija borbenih aviona F-16 za Ukrajinu biće modifikovana, modernizaciju sprovode preduzeća u Evropi i SAD.

Ova priča počela je u petak kada je holandski tehnički premijer Mark Rute, dok se ne izabere novi da će njegova vlada pripremiti 18 aviona za isporuku Kijevu.

Rute je ovu vest preneo u telefonskom razgovoru ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom. Rute nije naveo rok do kada će lovci F-16 stići u Ukrajinu, nedavni strateški dokument koji je objavilo Ministarstvo odbrane Estonije ukazuje da su se Holandija, Danska, Belgija i Norveška u okviru vojne pomoći obavezale Kijevu da do kraja tekuće 2023 godine isporuče borbene avione F-16 AM.

S druge strane SAD intenzivno izvode obuku ukrajinskih pilota za let na lovcima F-16.

Isporuka F-16 je jedan od najvažnijih elemenata sklopljenih sporazuma o vojnoj podršci Ukrajini.

Proruski telegram nalog Ribar objavio je informaciju da je u Ukrajinu već stiglo 12 borbenih aviona F-16 koji već deluju u borbenim operacijama.

Međutim “Ribar” pozivajući se na svoja saznanja navodi da 12 borbenih aviona F-16 već deluje u Ukrajini, radi se o jednosedima i još tri dvoseda za obuku. Ukupno 15 aviona F-16

Kako on navodi do sredine proleća 2024. planirano je prebacivanje još jedne eskadrile.

Inače nije prvi put što se tiče Ukrajine da se dugo vrmena negiralo, a posle ozvaničenja da će neki borbeni sistem biti predat Ukrajini, da je on već bio borbeno upotrebljen, što je slučaj sa SVLR Himars, taktičkim balističkim raketama ATACMS, britanskim i francuskim krstarećim raketama “Storm Shadow” “SCALP AG”.

Da u prilog ove tvrdnje ide i pretpostavka koju Ribar navodi, a to je da ce već od početka decembra preko Lavova isporučuju delovi za ove letelice i da su zapravo zbog F-16 na meti Kinžala nedavno bili aerodromi Starokonstantinov, Dnjepropetrovsk i Krivi Rog.

On spominje da u Ukrajini F-16 deluju operativno sa dva aerodroma u Ivano-Frankovsku i Užgorodu, dok se trenažni letovi ukrajinskih F-16 obavnjaju iznad Rumunije i Zapadne Ukrajine.

Da se nešto dešava govore i informacije i izveštaji ruskog Generalštaba da u zoni Severnog vojnog okruga nedavno su zabeleženi bili prvi napada protivradarskim raketama AGM 88 HARM.

Ko ima u Evropi borbene avione F-16 :

Najbrojnije dve države na tlu Evrope koje poseduju lovce F-16 je Grčka sa 114 F-16 C i Turska koja ima čak 157 letelica. Portugal ima 21 F-16 , Holandija 29, Poljska 36, i Danska 33 i Norveška 57.

(TV Front)

