"LUTKA KREMLJA" STAJE PUTINU NA CRTU: Može li Ekaterina pobediti u Rusiji?

VLADIMIR Putin je gotovo usputno najavio da će se ponovo kandidovati za predsednika Rusije sredinom 2024. godine.

Posle ceremonije odavanja počasti vojnicima u Kremlju, Vladimir Putin je sredinom decembra najavio ono što su svi očekivali: da će se po peti put kandidovati na ruskim predsedničkim izborima. Nasuprot tome, nekoliko nedelja ranije dogodilo se potpuno iznenađenje: TV novinarka iz Rževa, grada od 60.000 stanovnika oko 200 kilometara zapadno od Moskve, najavila je da će se kandidovati protiv večnog vladara Kremlja, piše Dojče vele.

Ekaterina Duncova ima 40 godina, samohrana majka troje dece i kaže: "Danas je situacija u Rusiji ovakva: oni koji bi na predstojećim izborima mogli da predstavljaju građane sa demokratskim stavovima su ili u zatvoru ili su im prava ograničena, procesuirani ili prinuđeni da odu u izgnanstvo." Dankova želi da ponudi pravu alternativu. "Zašto žena ne bi bila predsednica, kao simbol nežnosti, dobrote i osećanja", pitala je Dankova u intervjuu za DW.

Lutka Kremlja ili iskreni kandidat?

Dug je put do kandidature. Vladimira Putina predlaže njegova nacionalističko-konzervativna vladajuća partija Jedinstvena Rusija. Dankova nema svoju stranku. Da bi bila zvanično registrovana kao kandidat, ona mora da prikupi 300.000 potpisa do 31. januara 2024. godine, što nije lak zadatak za ženu koja je do sada bila aktivna samo kao političarka na regionalnom nivou.

Čim je Duncova objavila svoj plan, upitana je kakav je njen stav u vezi sa 'specijalnom vojnom operacijom' u Ukrajini. Dankova se, kaže, zalaže za mir, ali ne naziva rat u Ukrajini ratom. Ona pažljivo odmerava svaku svoju izjavu kako ne bi prekršila zakon o "diskreditaciji ruske vojske" i posledično dobila kaznu dugotrajnog zatvora. Duncova do sada nije imala nikakve posledice, što je navelo kritičare da zaključe da bi ona mogla da bude lažni protivnik Putina, koji je s njegovim odobrenjem postavljen da predsedničkoj kampanji da izgled pravog takmičenja.

"Ima dobru reputaciju"

Ali Abas Galjamov ne vidi razloga da sumnja da Duncova postupa pošteno. Galjamov je do 2010. pisao govore Vladimiru Putinu, ali mu je okrenuo leđa i danas živi kao politički analitičar u egzilu. "Ona ima dobru reputaciju angažovane osobe sa pravim idejama. Kao osoba koja se bori za svoje ideale, a ne kao osoba koja vodi oportunističku politiku", rekao je Galjamov za DW.

Jekaterina Duncova se već suočila sa nekoliko prepreka. Samo nekoliko minuta nakon što je putem društvenih mreža zatražila finansijsku podršku za svoju izbornu kampanju, banka je blokirala uplate na njen račun. Dankova je ovo objavila na svom Telegram profilu.

Na jedan predizborni skup 17. decembra došlo je ne samo 700 njenih pristalica, već i lokalna policija. I odjednom je nestalo struje, objavila je na Telegramu. "Odmah smo organizovali snabdevanje strujom uz pomoć generatora." A onda joj je voditeljka uzela mikrofon i zamolila da se "ne postavljaju nikakva politička pitanja". Verovatno će još biti malih problema koje ćemo zajedno uspešno rešiti", borbeno je najavila Dankova.

Odluka u Kremlju: Dozvoliti kandidaturu ili ne?

Borbena ili ne – čak i ako je Ekaterina Duncova iskrena kandidatkinja, Kremlj ima načina da je iskoristi za svoje ciljeve ili da joj jednostavno onemogući kandidovanje. Abas Galjamov smatra da postoje dva moguća scenarija. Prvi je da Kremlj dozvoli Duncovoj da prikupi neophodne potpise i zvanično se kandiduje. Tada bi to moglo da se iskoristi za dodatno legitimisanje Putinove pobede, a pre svega rata u Ukrajini. A kada Putin navodno 'pošteno' pobedi protivnika koji je protiv rata, onda bi to mogao da iskoristi za rusku propagandu.

Druga mogućnost je da Kremlj uopšte neće dozvoliti kandidaturu Duncove. "Postoji veliki rizik da ona dobije previše podrške i previše glasova", primećuje Galjamov, "posebno ako se situacija na frontu pogorša tokom predizborne kampanje, što se ne može isključiti." Tada bi mnogi glasali za nju u znak protesta. Možda bi ostvarila ubedljivu pobedu, kaže analitičar, i zato smatra da je malo verovatno da će Kremlj tako nešto rizikovati.

Veliki lični rizik

Duncova je svesna da može biti opasno ako se predsednik Putin izazove. I ona zna da su njegovi najoštriji kritičari, Aleksej Navaljni, Ilja Jašin ili Vladimir Kara-Murza, osuđeni na duge zatvorske kazne. "Izgledi možda nisu baš dobri, jer smo svi videli šta se dešava sa ljudima koji na ovaj ili onaj način objave svoje stavove – optuženi su da su strani agenti ili su krivično gonjeni. Ali volela bih da verujem u najbolji ishod", kaže Duncova za DW.

Na svom Telegram profilu dodaje: "Zato što volim našu zemlju, jer bih volela da Rusija bude demokratska, mirna i država blagostanja. Jer, upravo sada naša zemlja ide u potpuno suprotnom pravcu: udaljava se od prava i sloboda, od ljubavi i mira, udaljava se od lepe budućnosti".

