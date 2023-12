NEKADAŠNJI TVITER NE RADI: Korisnici širom sveta prijavljuju probleme sa aplikacijom "Iks"

SAJT i mobilna aplikacija "Iks" Ilona Maska (bivši Tviter) trenutno ne rade.

FOTO: Tanjug/AP

Korisnici i dalje mogu da otvore uslugu, ali se suočavaju sa porukom "welcome to your timeline", umesto uobičajenog fida objava.

Korisnicima na Tviteru ne izlaze postovi - umesto toga dočekuje ih prazna bela pozadina.

Hiljade prijava je podneto na Daundetektor, a korisnici u Srbiji takođe imaju problem sa Tviterom, prenosi Rojters.

