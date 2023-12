"DIKTATORSKO PONAŠANJE BRISELA": Zaharova oštro o potezima EU - To ide do apsurda...

NOVI paket sankcija EU protiv Rusije, kao i svi prethodni, naneće više štete samoj Evropskoj uniji, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući nedavni samit EU.

FOTO: AP/Tanjug

- To ide do apsurda, kada se nekim beskrupuloznim manipulacijama, kada za stolom nisu prisutni pojedini šefovi država i vlada, donose neke pravno upitne i očigledno ispolitizovane odluke, a to su - na početku predpristupni pregovori sa Ukrajinom i Moldavijom, koji ne samo da ne ispunjavaju elementarne kriterijume EU već su direktno u suprotnosti sa njima, kao i još jedan paket jednostranih restriktivnih mera prema Rusiji, koji će, kao i svi prethodni, naneti veću štetu samoj Evropskoj uniji - istakla je Zaharova, preneo je TASS.

Prema njenim rečima, ovo diktatorsko ponašanje Brisela u svoj svojoj veličini otkriva da je državama članicama uskraćeno demokratsko pravo na izdvojeno mišljenje i zaštitu sopstvenih interesa.

Pored toga, ona je istakla da će visoku cenu za konfrontacionu politiku EU i posledice njenih oportunističkih odluka u vezi sa Ukrajinom i Moldavijom morati da plati stanovništvo evropskih zemalja.

Zaharova je dodala da izgleda sasvim prirodno da u tom kontekstu "najodgovorniji političari u evropskim zemljama sve češće daju prioritet nacionalnim interesima u odnosu na neke mantre evropske solidarnosti, koje su van dodira sa stvarnim potrebama".

Ona je istakla da pod pritiskom pogrešnih koraka SAD, Evropska unija "nastavlja da brzo gubi i političku i ekonomsku težinu širom sveta".

- Resursi EU, toliko potrebni za njen domaći rast, nisu usmereni na rešavanje višestrukih problema i utvrđivanje sopstvenog mesta u novonastalom multipolarnom svetskom poretku, već služenju interesima SAD, uključujući i bogaćenju vojno-industrijskog kompleksa SAD - naglasila je Zaharova.

