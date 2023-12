UKRAJINSKI ŠEF DIPLOMATIJE: Kijev spreman da „skoči i zaigra“ ako treba, samo da uđe u EU

MINISTAR spoljnih poslova Ukrajine Dmitrij Kuleba izjavio je da je Kijev spreman da „skače i igra“ ako treba kako bi ispunio uslove koje je EU postavila za pridruživanje savezu.

- Sve ključne preporuke Venecijanske komisije su implementirane u ukrajinsko zakonodavstvo. Možemo i da skačemo i igramo ako to budu dodatno zahtevali od nas. Ali treba igrati pošteno. Ako nam kažu da nešto uradimo i ako mi to uradimo, to treba da bude zabeleženo kao rezultat - rekao je Kuleba uoči sednice ministara spoljnih poslova zemalja EU u Briselu.

Takođe je izrazio uverenje da će se proces širenja EU nastaviti i da će Ukrajina biti u savezu. Međutim, ostaje pitanje da li će neko uspeti da uspori taj proces ili će pridruživanje Kijeva ići glatko, istakao je Kuleba.

Podsećamo, Mađarska blokira osmu tranšu vojne pomoći Kijevu iz Evropskog mirovnog fonda u iznosu od 500 miliona evra, kao i pakete vojne (20 milijardi evra) i makrofinansijske (50 milijardi evra) podrške Kijevu od EU za period 2024-2027. godine. Pored toga, Budimpešta se protivi pokretanju pregovora o pristupanju Ukrajine EU na samitu EU 14-15. decembra.

