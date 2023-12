KOME TO TRAMP UTERUJE STRAH U KOSTI? Bivši predsednik SAD više puta pretio da će povući SAD iz NATO-a

U EVROPI strahuju od posledica moguće pobede bivšeg lidera SAD Donalda Trampa na predstojećim predsedničkim izborima, piše Njujork tajms.

Foto EPA

U tekstu se navodi da je Tramp, dok je bio predsednik, više puta pretio da će povući SAD iz NATO-a.

Pored toga, pojašnjava se da se na sajtu kampanje bivšeg američkog lidera navodi potreba da se „završi proces fundamentalne ponovne procene svrhe i misije NATO-a“ koji je započeo tokom njegovog predsedavanja.

Tramov bivši ministar odbrane Mark Esper, u intervjuu za mrežu Em-Es-En-Bi-Si, rekao je da će u slučaju pobjede Trampa jedna od prvih stvari dogoditi prestanak davanja pomoći Kijevu.

- Naravno, ako se to dogodi cijela podrška Ukrajini u sukobu sa Rusijom će se raspasti - rekao je on.

On je dodao da bi naredni potez Trampa bio povlačenje SAD iz NATO, kao i određenog broja vojnika iz članica Alijanse.

- Na kraju to bi dovelo do raspada Alijanse - rekao je on.

