HANTER OKIDAČ ZA OPOZIV BAJDENA: Nova optužnica protiv DŽoovog sina uoči glasanja republikanaca u Predstavničkom domu

PODIZANjE nove optužnice u Kaliforniji protiv sina američkog predsednika Džozefa Bajdena, Hantera, za neplaćanje poreza u iznosu od čak 1,4 milion dolara dolazi u nezgodnom trenutku za Džoa. Naime, za sledeću nedelju u Predstavničkom domu Kongresa, u kojem republikanci imaju većinu, najavljeno je glasanje za formalno pokretanje istrage o opozivu Bajdena, upravo zbog njegove navodne uloge u sumnjivim poslovima njegovog najstarijeg sina. Sve to dešava se dok Bajden konkuriše za drugi mandat u Beloj kući.

Foto: AP

Američko ministarstvo pravde Hanteru na teret stavlja da nije plaćao porez od 2016. do 2019. godine, kao i da je tu svotu umesto na izmirivanje obaveza trošio na narkotike, poslovnu pratnju, hotele, iznajmljene nekretnine, skupe automobile. Dodaje se i da je 70.000 dolara iskoristio za odvikavanje od narkotika.

Deo optužnice zbog koje republikanci najviše trljaju ruke je onaj koji se odnosi na to da je Bajdenov sin veliki novac ostvario dok je bio član upravnih odbora ukrajinske firme "Burisma" i kineskog investicionog fonda. Upravo njegovi poslovi sa inostranim partnerima u koji je, navodno, bio uključen i njegov otac bili su osnov da "crveni" članovi Donjeg doma Kongresa pokrenu pokušaj opoziva akuelnog šefa Bele kuće. Tužioci, takođe, tvrde da je Hanter između 2016. i oktobra 2020. imao bruto prihod veći do sedam miliona dolara. To uključuje skoro 2,3 miliona dolara koje je primo kao član upravnog odbrora "Burisme" između 2016. i 2019. godine.

Hanterov advokat Ejbi Louel izjavio je da su optužbe protiv njegovog klijenta politički motivisane.

- Da Hanterovo prezime nije Bajden optužbe iz Delavera i sad iz Kalifornije ne bi bile podignute - rekao je Louel.

Preti mu 17 godina zatvora

KADA će se Bajdenov naslednik pojaviti pred sudom zasad nije poznato, ali ukoliko bude osuđen preti mu kazna, i to 17 godina zatvora. Ovo je druga optužnica protiv njega. Sud u Delaveru je u oktobru pokrenuo krivični postupak protiv njega jer je, kako se sumnja, lagao da nije koristio drogu prilikom nabavke pištolja. Hanter je tada negirao krivicu.