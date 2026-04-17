Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima

BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.

Foto: Printskrin Youtube/Miletić Marin

Ivona Milinović je rođena u Rijeci 28. jula 1987. godine.

Bila je zaposlena u Hrvatskim vodama.

Bivša članica HDZ-a, radila je za Stiera

Svoju političku karijeru započela je u riječkom HDZ-u, na čijoj je listi izabrana u Gradsko veće Rijeke.

Tamo je vodila Odbor za nacionalne manjine. Nakon što je pre sedam godina isključena iz HDZ-a, nastavila je mandat kao nezavisna odbornica.

Jedno vreme je radila i u Evropskom parlamentu kao asistentkinja poslanika u Evropskom parlamentu Davora Ive Stiera. Iza sebe je ostavila dva dečaka.

Poznata po sramnim objavama o Srbima i vrbama

Ivona Milinović je javnosti bila najpoznatija kao bivša političarka riječkog HDZ-a i gradska odbornica koja je isključena iz stranke 2019. godine nakon kontroverznih izjava o Srbima iznetih u podkastu Velebit.

Zatim je, govoreći o pesmi Torcide „Rijeko puna si Srba, Ne brini, Rijeko, ima još vrba“, izjavila da su takve poruke neprimerene, ali je dodala i "Ne trebaju nam nikakve vrbe, možda u nekim selima u Dalmaciji gde ih ima 30-40", što je izazvalo oštre reakcije i ocene o šovinizmu.

Milinović se branila tvrdeći da su njene reči izvučene iz konteksta i da je zapravo želela da osudi navijački folklor koji je štetan po Hrvatsku.

Opštinski krivični sud u Zagrebu kasnije ju je oslobodio optužbi za podsticanje nasilja i mržnje, zaključivši da su njene izjave bile usmerene na kritiku Torcide, a ne srpske manjine. Ostala je aktivna u javnosti čak i nakon što je napustila HDZ.

Nedavno je, komentarišući doček hrvatskih rukometaša u Zagrebu, nazvala Mozmovu stranku „retardima i sektom“ i rekla: - Zamislite da ovi retardi preuzmu zemlju -

(Index.hr)

Bonus video: