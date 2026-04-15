Lisice na granici: Uhapšen službenik Suda BiH
Postupajući po prijavi v.d. predsdenice Suda BiH, dežurna tužiteljka Tužilaštva BiH izdala je naredbu policajcima Sipe da uhapse službenika Suda BiH, S.B.(32) osumnjičenog za krivično delo pronevere u službi.
Kako je rečeno "Novostima" u Tužilaštvu BIH, hapšenje se dogodilo na graničnom prelazu Ivanica, prilikom pokušaja izlaska osumnjičenog iz BiH.
- Osumnjičeni se tereti da je kao referent specijalist za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH nezakonito prisvojio veći iznos gotovog novca koji je bio ostavljen u KDP Suda BiH - kažu u Tužilaštvu BiH.
Preporučujemo
"Pobeda je za Putina samo daleki san" Rute: Evropa ne sme da izgubi fokus na Ukrajinu
15. 04. 2026. u 17:49
Obaveza da se ima stav
15. 04. 2026. u 17:28
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)