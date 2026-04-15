Lisice na granici: Uhapšen službenik Suda BiH

Postupajući po prijavi v.d. predsdenice Suda BiH, dežurna tužiteljka Tužilaštva BiH izdala je naredbu policajcima Sipe da uhapse službenika Suda BiH, S.B.(32) osumnjičenog za krivično delo pronevere u službi.

Kako je rečeno "Novostima" u Tužilaštvu BIH, hapšenje se dogodilo na graničnom prelazu Ivanica, prilikom pokušaja izlaska osumnjičenog iz BiH.

- Osumnjičeni se tereti da je kao referent specijalist za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH nezakonito prisvojio veći iznos gotovog novca koji je bio ostavljen u KDP Suda BiH - kažu u Tužilaštvu BiH.