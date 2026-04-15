Lisice na granici: Uhapšen službenik Suda BiH

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

15. 04. 2026. u 10:11

Postupajući po prijavi v.d. predsdenice Suda BiH, dežurna tužiteljka Tužilaštva BiH izdala je naredbu policajcima Sipe da uhapse službenika Suda BiH, S.B.(32) osumnjičenog za krivično delo pronevere u službi.

Лисице на граници: Ухапшен службеник Суда БиХ

Foto V Mitrić

Kako je rečeno "Novostima" u Tužilaštvu BIH, hapšenje se dogodilo na graničnom prelazu Ivanica, prilikom pokušaja izlaska osumnjičenog iz BiH.

- Osumnjičeni se tereti da je kao referent specijalist za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH nezakonito prisvojio veći iznos gotovog novca koji je bio ostavljen u KDP Suda BiH - kažu u Tužilaštvu BiH.

Pročitajte više

Najnovije iz rubrike

Obaveza da se ima stav
Obaveza da se ima stav

Kod Amerikanaca, kako mi, i to veoma pogrešno, zbirno nazivamo sve žitelje, dela i misli stanovnika Sjedinjenih država – uvažavam jednu stvar, koja im je zajednička: „Što je u izlogu to je i u radnji.“

Evroliga donela hitnu odluku! Crvena zvezda ide u Atinu na završni turnir, veliko slavlje na Malom Kalemegdanu!

