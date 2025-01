NASTAVLJA SE RAT HRVATSKOG PREDSEDNKIKA I PREMIJERA: Milanović "potkopao" HDŽ

Mnogi rezultat hrvatskih predsedničkih izbora vide kao trijumf Milanovića i gorki poraz Andreja Plenkovića.

Foto: TANJUG/ FOTO HINA/ DAMIR SENČAR

Poraz koji je uzdrmao HDZ i Andreja Plenkovića, pobedio je Zoran Milanović, hrvatski Tramp. Tako izveštavaju inostrani mediji nakon trijumfa starog i novog predsednika koji je doslovno pregazio kandidata Dragana Primorca u svim hrvatskim gradovima. Do sada tako uverljivo nije pobedio nijedan hrvatski predsednik sa podrškom 75 odsto birača, usporkos što „Politiko“ naziva Milanovića „promoskovskim“ političarem. Ta mantra koju su zdušno gurali i Plenković i HDž nije naišla na prijem kod hrvatskih građana i u mestima koja su tradicionalno sklona desničarima.

Dragan Primorac na sramotan se način oprostio od politike, bez čestitke pobedniku, iako je često u kampanji naglašavao svoju civilizovanu notu i sportski duh. Od svega je ostala samo blamaža, fraze o domoljublju koje više očito nisu garancija za pobedu HDž-a. A čestitku nije uputio ni premijer Andrej Plenković, najavljujući nastavak verbalnog rata sa predsednikom države, ali sada ojačanim nakon što su mu građani, sa levice i desnice dali puno poverenje. Hrvatski mediji pišu da bi nastavak nesaradnje Pantovčaka i Banskih dvora za tri godine dovelo do velikih problema sa Hrvatsku vojsku i obaveštajnu zajednicu, da se o diplomatiji i ne govori. Već sada je istekao mandat doslovno svim hrvatskim ambasadorima jer se Plenković i Milanović nisu usaglasili o novim.

Burni period je pred Hrvatskom, a videće se to i na inaguraciji novog (starog) šefa države pred predsednikom Ustavnog suda Miroslavom Šeparovićem kojeg je Milanović teško izvređao i predstavio kao zaštitnika HDž-a. Ipak, niko ne očekuje potrese u vladajućoj koaliciji HDž-a i Domovinskog pokreta, jer ministri danas zarađuju plate od 4000 do 6000 evra. Eksperiment sa Primorcem stranku na vlasti koštao je više od milion evra, ali u HDž-u tvrde da novaca imaju i za predstojeće lokalne izbore koji su u maju. Ipak, uverljiva pobeda Milanovića ne znači da će ojačati opozicijski SDP i obezbediti put do vlasti. Bivši ministar Radimir Čačić koji je u Račanovo vreme zaslužan što je Hrvatska izgradila autoput od Zagreba do Splita kaže da se „sada vidi koliko se ljudima gadi HDž“ i da je moguće njegove rušenje. „Osim ako po običaju sve ne uprska SDP, a već pričaju gluposti“. Politički analitičari tvrde da je Zoran Milanović dobio dodatnu moć, a nepredvidljiv je i zlopamtilo, pa neće biti miran. Mnogi smatraju da je Milanovićeva pobeda rezultat opšteg nezadovoljstva upravljanjem države i brojnim aferama ministara iz redova vladajuće stranke. HDž su napustili penzioneri, uvek uz tu stranku, pre svega u znak protesta zbog mizernih penzija i skupoće života u Hrvatskoj, koja je prva zemlja u Evropi po divljanju inflacije.

Srbi u Hrvatskoj ostali su posve po strani izbora, ne izjašnjavajući se o ničemu. Ipak i u sredinama gde većinski žive Srbi uverljivo je pobedio Milanović, koji se u govoru nakon izbora zahvalio i nacionalnim manjinama „kojima je Hrvatska dom“. Loši odnosi Zorana Milanovića i Milorada Pupovca, te dobri odnosi lidera Srba u Hrvatskoj i Andreja Plenkovića ukazuju da će SDSS i dalje biti „ni na nebu, ni na zemlji“, van vlade, ali podržavajući HDž kada je to potrebno.