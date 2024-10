PLENKOVIĆ UDARIO NA MILANOVIĆA: "Zanima me kakav dil ima sa Putinom"

HRVATSKI premijer Andrej Plenković izjavio je danas u Gospiću da ga zanima, kako je rekao, kakav "dil" šef države Zoran Milanović ima sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Foto: EPA

Sve u vezi sa Milanovićem mu izgleda zabrinjavajuće i tvrdi da predsednik Hrvatske "glumata".

- Zanima me koji dil s Vladimirom Putinom ima Milanović. Zato mi je to nojevsko ponašanje SDP-ovaca više za žaljenje. Valjda to rade na talasu anketa koje su, za mene iznenađujuće, proruski orijentisane. Evo, sad kad imaju Roberta Hranja, neka im održi mali seminar o tome šta je NATO i šta se događa u Ukrajini - kazao je Plenković.

Istakao je da je nezadovoljan time što po 75. put čita na portalima da je njegov sukob sa Milanovićem zbog slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu, preneli su hrvatski mediji uz konstataciju da je premijer u jednom trenutku izgubio živce.

- Moraš da budeš debil da u nekom mediju napišeš da se hrvatski vojnici šalju u Ukrajinu. Takvo bezobrazno i namerno dezinformisanje je deo hibridnog rata s kojim imamo problema u Hrvatskoj. Bilo bi dobro da nojevi progledaju - rekao je Plenković.

Ukazao je da je očekivao lavinu udara na Milanovića zbog nedavanja saglasnosti za upućivanje pripadnika OSRH u akciju podrške Ukrajini.

- Em ne želiš pomoći žrtvi, em lažeš. To sam očekivao da će se govoriti, ali ne, priča se o sukobu. To je sramota. Ljudi koji prate naš medijski prostor su konsternirani - naveo je Plenković.

Milanović, koji je i vrhovni komandant Oružanih snaga Hrvatske, odbio je da da prethodnu saglasnost na odluku Vlade da pet pripadnika hrvatske vojske budu deo misije podrške Ukrajini u obuci, jer smatra da Hrvatsku ni na koji način ne treba uvlačiti u rat.