KUĆE SE TRESLE OD JAČINE UDARA TRAJEKTA O RIVU: Drama u Hrvatskoj - Poginula tri mornara, jedan teško povređen

TRI mornara su poginula, a četvrti je teško povređen u Malom Lošinju kada se u nedelju dogodila nesreća s trajektom Lastovo.

Foto:V.V.

Tresak rampe trajekta o rivu je, kako su ispričali meštani Malog Lošinja, bio toliko snažan da su se kuće zatresle.

Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila u trenutku dok su mornari bili ispod rampe pokušavajući da je poprave, budući da je navodno zapinjala kod prethodnog ukrcaja i iskrcaja. To se vršilo pre nego što je započeo ukrcaj automobila na trajekt. U jednom trenutku nekoliko tona teška rampa se iznenada srušila na njih, u slobodnom padu, piše Jutarnji.

Pomorcu Jadrolinije koji je pao u more u pomoć je skočio jedan lokalni stanovnik koji u blizini ima vez za brod. On je skočio u more i unesrećenog stavio na splav, a potom ga je preuzela Hitna pomoć i prebacila u Rijeku. Odmah su dotrčali i vatrogasci čija je stanica na nekih 200 metara odatle, pa su čuli udar rampe o rivu.

- Njihov kolega koji je radio s njima dotrčao je na rivu, u potpunom šoku, vrištao, nikako nije mogao doći k sebi. Sedeo je celo popodne na klupici, na suncu, ljudi su mu prilazili, davali mu vode, tešili ga. Tek malo pre osam sati došla je hitna i pokupila ga, dakle skoro pet sati niko od službi nije došao da mu pomogne. Cela posada je još uvek na brodu, i njima će trebati psihološka pomoć. Oni su sve to gledali - ispričao je Ivan Krstaš, čiji je kolega Marko spasavao unesrećenog mornara koji je, kako saznaje Jutarnji, van životne opasnosti.

U večernjim satima podignuta je rampa trajekta. Za njeno dizanje ipak nije trebala dizalica već ju je podigao njen mehanizam. Prema nezvaničnim saznanjima, problem u ranijim pristancima nije bio pri podizanju rampe već pri spuštanju, pa su pomorci koji su nastradali išli ispod nje da pogledaju šta nije u redu pre nego započne ukrcaj automobila. Istragom bi trebalo da bude utvrđeno zašto je rampa na njih pala i jesu li preduzete sve mere sigurnosti i čija je odgovornost ova stravična nesreća.

Josip Poljak, rođak jednog od pomoraca s trajekta koji je bio u blizini stradalih kolega u trenutku pada rampe, ispričao je da su satima čekali da po njega dođe hitna.

- On je iz Slivnice, radio je kao timunjer, pregledao karte... Supruga ga je zvala na mobilni, ne javlja se, ja sam ga tražio... Onda su mi rekli da je pao tu na parkingu. Bio je u potpunom šoku, mrtvo telo, odneli su ga do klupice, dali mu vode, hladili ga... Sve vreme smo bili uz njega. Nije mogao da govori, uopšte nije bio u stanju da ispriča šta se dogodilo. Zvali smo hitnu više puta, a oni su mi preko telefona govorili šta da radimo, kao da smo mi lekari... Došli su po njega tek iza 19 sati, nakon što je intervenisala gradonačelnica. Mogao je da umre, po ovoj vrućini, u stanju šoka. Strašno - ispričao je Josip, dodajući da njegov rođak nije imao fizičkih povreda.

Zbog policijskog uviđaja, ljudi koji su trebali da putuju trajektom prema ostrvima zadarskog arhipelaga i Zadru u nedelju uveče nisu mogli do svojih automobila, a oni koji nisu s Lošinja morali su u svom aranžmanu da pronađu smeštaj.

U Jadroliniji su rekli da će im oni refundirati sve troškove koji su nastali zbog otkazivanja putovanja i da za to treba da se jave Jadrolinijinom Putničkom uredu. Kako su naveli, po njih će doći zamenski trajekt Vladimir Nazor koji će preuzeti ovu liniju.

BONUS VIDEO: Bezbednost dece na kupalištima: Najčešće zablude | Maja Jovanović |Nije samo naslov