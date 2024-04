SME LI TO NEKO DA KAŽE: Milanović - Odnos EU i SAD prema Hrvatima u BiH je neprijateljski

HRVATSKI predsednik Zoran Milanović izjavio je danas da je odnos Evropske unije i Sjedinjenih Država prema Hrvatima u BiH "neprijateljski" i optužio premijera Andreja Plenkovića da to pitanje nije rešavao jer, kako kaže, "nije hteo da se zameri Evropskoj komisiji".

Zoran Milanović, Foto Tanjug

- Odnos Evropske unije i Amerikanaca prema statusu Hrvata u BiH je neprijateljski. Da ne upotrebim neku jaču reč – neprijateljski. To što se onemogućava Hrvatima u BiH je zaista postalo pitanje i hrvatskog državnog ponosa. To nije pitanje rata i mira i to nije pitanje oko kojega iko u Briselu razbija glavu, rekao je Milanović novinarima u Gradecu.

Dodao je da su upravo zato Plenković i “njegove sluge” imali lak zadatak da to reše, ali se, kako je istakao, hrvatski premijer nije hteo da zameri predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen za koju je rekao da “iza nje nije nikakav izborni legitimitet, već prijateljica Angele Merkel, koje je bivša nemačka kancelarka "htela da se otarasi".

- Sme li to neko da kaže? To niste nikad čuli iz usta hrvatske političke partitokratije koja je vladala. Jesmo u komunizmu? Je li to zabranjeno reći”, rekao je je Milanović.



Na pitanje novinara Milanović je komentarisao da li će istraga Ureda evropskog javnog tužioca o prepiski predsednice Evropske komisije i šefa Fajzera našteti HDž-u na parlamentarnim izborima, a EPP-u na evropskim izborima, upitavši:

- Šta to znači Evropska narodna stranka? Šta su oni? Oni su za narod, a šta su drugi za istrebljenje naroda?

Poručio je da su svi za narod.

- To je kad nemaš nikakav koncept, daješ ime 'stranka dobrog vremena', 'stranka da bi bilo dobro', 'narodna stranka' – to ne znači ništa. To je evropska birokratska stranka, stranka koja okuplja evrokrate kojima ovaj model funkcionisanja naprosto odgovara jer on je dizajniran ne u Hrvatskoj, ne u Varšavi ili Budimpešti, nego u nekim drugim centrima moći, rekao je Milanović, prenela je Hina.

Povodom godišnjice od ulaska Hrvatske u NATO, Milanović je rekao da treba biti lojalan partner, ali da nema uticaja na najvažnije odluke u toj organizaciji.

- Ključne odluke se donose isključivo u Vašingtonu, čak ne u Parizu. S odlukama koje kreću od premise da smo mi na raspolaganju 24 sata dnevno ja imam problem. Te odluke mene ne obvezuju, ni kao vrhovnog komandanta, a ni sutra kao predsednika hrvatske vlade, rekao je Milanović.

Smatra da je “puno glupih i ludih odluka prethodilo ovome što se događa u Ukrajini”, kao i da je NATO “u jednom trenutku prestao uopšte da shvata čemu služi”.

- To izaziva sukobe i treba biti jako oprezan. Hrvatska je lojalna članica NATO-a, nikoga prevariti ni, kako se gaže, zavaljati nećemo, ali se prvenstveno treba posvetiti sebi, svojim problemima, svom naoružanju, rekao je hrvatski predsednik.

