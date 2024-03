MARFI ISPUNJAVA ŽELJE POLITIČKOG SARAJEVA: Američki ambasador umislio da je gospodar BiH

Predsedavajuća Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da je nedopustivo konstantno nastojanje ambasadora SAD u BiH Majkla Marfija da bude tutor domaćim političarima koji pokušavaju da dogovore rešenja prihvatljiva za sve narode u BiH.

Komentarišući reagovanje iz Ambasade SAD na HDZ-ov predlog izmena i dopuna Izbornog zakona BiH, Vulićeva je za ocenila da sve što dolazi iz Marfijeve kuhinje apsolutno ne iznenađuje, s obzirom na to da on ima za cilj da sa ovih prostora protera ne samo Srbe, nego i radi intenzivno na tome da protera i Hrvate i tako ispuni želju bošnjačkog političkog Sarajeva, a to je unitarna BiH.

- Dok mi sa politčke scene pokušavamo da se dogovorimo i da napravimo predloge zakona koji idu u korist svih naroda koji žive u BiH, on konstantno pokušava da bude naš tutor i da nas zarobi i bude taj koji će nam odlučivati o životu i o smrti - istakla je Vulićeva.

Ona je dodala da je to krajnje nedopustivo i još jedan od dokaza koliko se Marfi umislio da je gospodar BiH i naroda koji u njoj žive.

- Poručujem mu da o tome može da sanja još vrlo kratko jer je on odlazeći ambasador, a dolaskom Donalda Trampa na čelo SAD definitivno će biti ocenjen kao jedan od najlošiih američkih diplomata - istakla je Vulićeva.

Ona je navela da širiti mržnju prema bilo kome, a nadati se nečemu dobrom nikome nije pošlo za rukom, pa neće ni Marfiju.

