SUDIJAMA MALO I 3.000 EVRA: Haos u Hrvatskoj - Pravosuđe potpuno blokirano, nijedan sud ne radi, cene divljaju, protest najavljuju medicinari

SUDIJE u Hrvatskoj opet štrajkaju, nijedan sud ne radi, a pravosuđe je potpuno blokirano.

Foto: Tanjug

Rezultat je to nezadovoljstva sudija, od najnižih do najviših sudova, pre svega platama, iako je prosek već oko 3.000 evra. Sudije traže nove povišice, dok aktuelna vlast tvrdi da za to nema razloga.

Divljanje cena u Hrvatskoj posle uvođenja evra sada se vraća kao bumerang, jer zaostaje za platama, a štrajkove najavljuju i lekari i medicinske sestre. Poručuju vladi da će, ako ne poboljša ponudu višim platama, obustaviti rad. Traže povišicu od 20 odsto. Nezadovoljni su i profesori, koji tvrde da su plate drugim zaposlenima više rasle nego njima.

Poštari HRVATSKA pošta raspisala je konkurs za 44 poštara, ali interes nije velik. Razlog su male plate koje se kreću oko 750 evra, a radni uslovi, pogotovo u malim mestima su teški.

HDZ vlada je uoči izbora procenila da će predložena povećanja i usklađivanje svih plata biti dobitna kombinacija za pobedu, ali to se nije dogodilo. Cene i dalje brže po rastu nego plate, pa koliko god se govorilo o višim zaradama, zaposlenima ostaje sve manje novca.

Sudije tvrde da se uz ovakve plate ugrožava nezavisno sudstvo, a očito će im se pridružiti i svi zaposleni u pravosuđu koji su takođe nezadovoljni. Tražili su sastanak sa premijerom Andrejom Plenkovićem, ali do njega nije došlo. Samo je premijer poručio da neće popustiti pred pritiscima, dok više od 80 odsto zaposlenih u pravosuđu štrajkuje, a u nekim mestima je stopostotni odziv. To je ukupno i više nego za vreme prošlogodišnje obustave rada, kada su izborene više plate, a nekim sudijama je povišenje bilo i 700 evra. Kakve će biti posledice niko ne otkriva, ali su odložena, do daljeg, sva suđenja, pa i ona "velika" koja su izazivala pažnju javnosti.

Andrej Plenković, Foto STA/ KATJA KODBA

U godini izbora mnogi nastoje da realizuju više plate i bolji status, ali očito nema dovoljno novca da svi budu i zadovoljni. Koliko god bile veće plate brže raste i kvadrat stana i režije, da se o hrani i ne govori. Najnoviji trend ukazuje da su sve praznije pijace, koje nude domaću, ali i skuplju, hranu i da Hrvati kupuju nekvalitetnu, ali jeftiniju uvoznu hranu u šoping- -centrima.

Prosečne plate u industriji u Hrvatskoj su 1.100 evra, s tim da su za godinu dana porasle za 149 evra. U građevinskom sektoru su nešto niže od 1.000 evra, a ne zarađuje se više kao nekada ni u granama koje su imale najviše plate. I onima koji su imali sreću da im se plate povećaju između 10 i 15 odsto nije bilo dovoljno, jer se poskupljenja kreću do 50 odsto za usluge i proizvode neophodne za normalan život.