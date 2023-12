ŽARKO POPOVIĆ ŠOKIRAO O UBISTVU VANJE: Devojčica nije oteta zbog novca, jedna stvar je najčudnija

Žarko Popović Pop, bivši inspektor za krvne delikte beogradske policije, gostovao je na televiziji K1 u emisiji Kec na 11, gde je govorio o ubistvu male Vanje Đorčevske (14) iz Skoplja, koje je potreslo čitav Balkan.

Žarko Popović rekao je da je mnogih nelogičnosti bilo i prilikom obraćanja ministra tamošnje policije Olivera Spasovskog, na dan kada je saopšteno da su tela male Vanje i Žežovskog pronađena.

- Ja ću da se vežem za profesionalni deo i metodologiju rada, koji preduzimaju tužilaštvo i policija u ovakvim slučajevima. Tu je bilo dosta ishitrenih zaključaka, iznošenja raznih informacija koje su, po meni, dosta bile neproverene i ispostavilo se da su čak bile i netačne - rekao je Popović i dodao da smatra da su pojedine izjave tamošnjih zvaničnika "zapalile narod" i kao primer navodi potpisivanje peticije za uvođenje smrtne kazne i ističe da sve i da Severna Makedonija uvede smrtnu kaznu, ubice će odgovarati po zakonu koji je bio na snazi u vreme počinjenja krivičnog dela.

- Što se tiče samog krivičnog dela, meni je tu najčudnije to što oni svi pričaju da je to zbog imovine urađeno, to spada pod imovinske delikte, nije krvni delikt. Ovde je neko trebalo da pozove majku, oca, nekoga iz porodice i da zatraži novac o kome se priča, da krenu pregovori, pa ako nešto po zlu krene - upetlja se policija i slično, može doći do likvidacije. Ali ovde je devojčica oteta, odvedena u šumu i ubijena, nikakav poziv ni otac ni majka niti bilo ko nije dobio da se traži otkup - navodi Popović i ističe da je to ono što je najčudnije.

Bivši inspektor ističe da se ne zna kakve su veze između oca i majke, koji su razvedeni.

- Pitanje je i ko su ti ljudi koji su navodno učestvovali, kažem navodno, jer ništa još nije potkrepljeno čvrstim, materijalnim dokazima - rekao je Popović.

On smatra da je Palčo bežao, čekajući da vidi "kakve će informacije iz Skoplja doći". Popović je uveren da motiv uopšte nije imovinski.

- Ovde istraga mora dobro da odradi ličnost uhapšenih. Da uradi detaljnu digitalnu forenziku svih njihovih uređaja koje poseduju, od kompjutera do telefona. Još nemamo izveštaj sa sudske medicine šta je uzrok smrti - ističe Popović i dodaje da tužilaštvo treba da dobije obdukcioni nalaz, te da je nelogično i to što detalje otkriva ministar policije, a ne tužilac.

Bivši inspektor smatra da je tužilac morao da izađe i da da ona obaveštenja koja može da da.

- Nekad ipak mora da se sačeka, kako bi se proverila validnost dokaza, da li su na zakonit način određeni dokazi izvedeni, jer to advokati sutra mogu da iskoriste u sudskom procesu i obore ako se utvrdi da je neki dokaz na nezakonit način izveden. Taj dokaz onda pada u vodu - ističe Popović i dodaje da su svi osumnjičeni morali da budu saslušani u prisustvu svojih branilaca jer, ako to nije slučaj, "sve i da se prizna pet ubistava", to je neupotrebljivo.

- Oni su rekli da je jedan od osumnjičenih rekao sve, a mi još ne znamo motiv. Svi idu na to mama prodala stan, ali mamu niko nije zvao za otkup. Priča je i ministra policije da je otac učestvovao u tome, kako, na koji način, da li je tipovao ćerku, to mi ne znamo. Ne znamo policijske detalje, do kojih se dolazi u istrazi. Nemamo motiv, nemamo sredstvo izvršenja, nemamo izveštaj sudske medicine... Ne znamo da li je bilo seksualnih aktivnosti, da li je devojčica mučena pre toga, kako je nastupila smrt, da li ima postsmrtne ili su povrede nanete i pre smrti. Ništa od toga ne znamo, samo da je ubijena iz vatrenog oružja - navodi inspektor.

Inspektor Popović kaže i da je i dalje nerazumljivo šta je to, kako su makedonski zvaničnici saopštili, "krenulo po zlu", pa je devojčica ubijena.

- Ne znamo još motiv. Nije imovina u pitanju, nije u pitanju seksualni delikt, a nemamo ni izveštaj obdukcije. Nemamo toksikološki izveštaj, da li je devojčica bila omamljena... - ističe Popović.

On dodaje i da zbog istrage možda izveštaj neće biti ni obelodanjen javnosti.

Popović ističe da je neophodno pronaći sredstvo izvršenja krivičnog dela.

- Ako nema sredstva izvršenja, ako nema snimaka video-nadzora koji su snimile otmicu, nema validnih očevidaca, na licu mesta nema tragova koji mogu biti dovedeni u vezu sa ovim ljudima... Čovek koji je ubijen u Velesu je samo logički sled - ubijen je da se obezbedi vozilo za otmicu - kaže Popović i dodaje da je besmislena priča o tome da je Žežovski ubijen zbog duga od 500 evra.

Ključne informacije, ponavlja, leže u obdukcionom nalazu.

- Otkriva kakav je uzrok smrti, kakve su povrede, da li je bilo nanošenja povreda pre, odnosno nakon smrti. Toksikološki nalaz se duže čeka, ali inicijalni nalaz odgovara na pitanje šta je prouzrokovalo smrt. Kakva je sila upotrebljena, da li ima sadržaja ispod nokta (da li se branila), da li joj je garderoba bila cepana, oštećena... Da li je bila omamljena, da li su joj davali narkotike. To je sve ono što može doprineti da se ovi osumnjičeni vežu za lice mesta - navodi Popović.

Inspektor dodaje i da sve osumnjičene takođe mora detaljno da pregleda lekar sudske medicine.

- Njihova garderoba da se pregleda, da se izvrši detaljan pretres njihovih stanova, da im se uzmu brisevi da se uzme DNK. Tu ima mnogo posla - ističe inspektor.

Popović ističe i da smatra da policija nije brzo reagovala kada je prijavljen nestanak devojčice.

- Policija je trebalo odmah da preduzme mere u cilju njenog pronalaženja, preko mobilnog, prijatelja, drugova, svih onih koji mogu dati određene informacije. Drugo, sa lica mesta gde je oteta, mogli su da angažuju pse tragače, da obiđu sve lokacije koje su pogodne da se tamo izvrši neki zločin - navodi Popović.

Ističe i da mu je nelogično da glavni osumnjičeni Ljupčo Palevski, koji je poznata figura u javnosti, "tako istrči i ubije devojčicu".

- Ako im je bila želja da se ona liši života, zar nisu mogli nekoga da plate? To su sve stvari koje izazivaju nedoumice i celu ovu priču dovode u sumnju - zaključuje Popović.

