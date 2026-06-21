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OVO SE DEŠAVA POSLE GODINU DANA Astro savet za nedelju, 21. jun: Evo koja 4 znaka će imati najviše problema zbog aspekata sa Neptunom i Satur

Marina Jungić Milošević, astrolog

21. 06. 2026. u 08:01

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SUNCE, simbol energije, vitalnosti i ugleda, posle godinu dana ulazi u Raka, gde ga čeka Merkur, koji će 29. juna krenuti retrogradnim hodom, i Jupiter, planeta ekspanzije, putovanja i blagostanja, koji će 30. juna ući u znak Lava.

ОВО СЕ ДЕШАВА ПОСЛЕ ГОДИНУ ДАНА Астро савет за недељу, 21. јун: Ево која 4 знака ће имати највише проблема због аспеката са Нептуном и Сатур

Foto: Deposit/ AndreyPopov

Prelazak Sunca preko znaka privatnog života, porodice, žena, domovine, korena, rodoljublja, narednih mesec dana, najviše će osetiti vodeni znaci (Rakovi, Škorpije i Ribe) zatim, zemljani (Bikovi, Device i Jarčevi). Sunce će obasjati i astrološke kuće vatrenih (Ovnovi, Lavovi i Strelci) i vazdušnih znakova (Blizanci, Vage i Vodolije), ali će svim znacima planove kvariti aspekti sa Neptunom i Saturnom, planetama iluzija, obmana i ograničenja.

Na žalost biće mnogo porodičnih problema i svađa, rasprava sa članovima porodice, ukućanima, ali i ljubavnih i poslovnih problema, naročito 21. juna kada Sunce pravi i kvadrat sa Mesecom koji uveče ulazi u Vagu.

Budući da se radi o sporim, teškim planetama, koje nazivaju i sudbinskim, rođeni na početnim stepenima Raka, Ovna, Vage i Jarca, imaće osećaj da ih nešto koči, koliko god se budu trudili da idu napred.

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