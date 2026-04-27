U trendu je multifunkcionalni nameštaj: Spoj tehnologije i estetike (FOTO)

Izgleda da su dizajneri definitivno raskrstili sa statičnim enterijerima i kabastim komadima koji „zarobljavaju“ prostor, jer, kako globalni trendovi sugerišu, fokus je na dinamičnom življenju.

Više nije dovoljno da komad nameštaja bude samo lep, on mora da bude transformabilan, prilagodljiv i, pre svega, pametno dizajniran da služi različitim potrebama u toku dana.

Dom više nije podeljen na stroge zone

Granica između posla, hobija i odmora postala je nevidljiva zahvaljujući „kameleon“ nameštaju. Pod ovu „kameleonsku“ vrstu, između ostalog, spadaju:

Zidni sistemi nove generacije

Zaboravite na klasične regale. Hit proleća su modularni zidni paneli od lakog aluminijuma ili recikliranog hrasta. Jednim pritiskom na skriveni senzor, deo panela se spušta i postaje savršen radni sto sa ugrađenom LED rasvetom. Kada završite s poslom, sto se vraća u ravan zida, a vaša „kancelarija“ nestaje, ostavljajući prostor čistim za večernje opuštanje.

Modularne sofe

Umesto klasičnih, teških garnitura, dominiraju laki moduli sa magnetnim spajanjem. Ovi elementi se mogu razdvojiti u zasebne fotelje za goste, spojiti u prostrani ležaj za filmsko veče udvoje (ili troje i četvoro, što da ne) pa čak i složiti u visinu poput dekorativne skulpture kada vam je potreban slobodan pod za vežbanje joge.

Pametni klub-sto sa „liftom“

Stolovi u dnevnoj sobi sada imaju ploče sa hidrauličnim podizačima. Oni se u sekundi transformišu iz niskog stočića za kafu u trpezarijski sto standardne visine ili ergonomsko postolje za laptop, dok unutrašnjost krije prostrane pregrade sa bežičnim punjačima za svu vašu tehniku.

A na terasama, gde svaki kvadrat vredi mnogo više, multifunkcionalnost je podignuta na nivo umetnosti.

Tako su tu, među ostalim poželjnim komadima nameštaja, i klupe-sanduci sa termoizolacijom. Reč je o drvenim klupama sa udobnim jastucima od vodootpornog lana, koje imaju dvojaku ulogu. Unutrašnjost klupe služi kao duboki sanduk za odlaganje, a najmoderniji modeli imaju termoizolovan deo koji služi kao mini-bar za hlađenje pića tokom prolećnih okupljanja na otvorenom.

NA ŠTA DA OBRATITE PAŽNjU Prilikom kupovine, proverite težinu materijala, pošto ovakav nameštaj često podrazumeva pomeranje. Ako pazarite modularnu sofu ili tabure-stočić, birajte materijale poput recikliranog aluminijuma, lakog bambusa ili 3D štampanih polimera. Nameštaj mora biti dovoljno lagan da ga jedna osoba može transformisati vrlo brzo, ali dovoljno stabilan da izdrži svakodnevno korišćenje. Takođe, potražite integrisanu tehnologiju. Ukoliko uzimate novi radni sto ili klub-sto, proverite da li ima ugrađene bežične punjače (Qi, odnosno „či“ standard) ili USB-C portove skrivene ispod površine. Za terasni nameštaj, prednost dajte onom sa ugrađenim solarnim ćelijama koje mogu da napajaju diskretnu večernju rasvetu.

Ukoliko, pak, volite da se „zašančite“ sa prijateljima, za vas su idealni sklapajući „bistro“ barovi, stolovi koji se montiraju direktno na ogradu terase bez bušenja. Kada se ne koriste, sklapaju se potpuno uz ogradu, oslobađajući prostor za prolaz. Pojedini modeli čak imaju ugrađene solarne ćelije u gornjoj ploči koje napajaju dekorativne girlande na balkonu tokom noći.

Tu su i prelepi taburei-transformeri.

Napravljeni od najnovijih 3D štampanih polimera koji podsećaju na prirodni kamen ili ratan. Ovi lagani elementi služe kao sedište, čvrst stočić za posluženje ili čak kao dekorativna saksija za sezonsko cveće (samo okrenite gornji poklopac naopako).

Ono što ovu godinu razdvaja od prethodnih je izražena svest o poreklu stvari i održivosti. Multifunkcionalni nameštaj se izrađuje od materijala koji su „večni“: biorazgradive plastike, recikliranog čelika i drveta sa sertifikatom o pošumljavanju. Boje su inspirisane prirodom – od „peščane bele“ do dubokih tonova „okeansko plave“, koje se lako uklapaju u svaki ambijent.