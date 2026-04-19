Dnevni horoskop za ponedeljak, 20. april: Blizance čeka napredovanje na poslu, Devicu uspeh na ispitima, Strelca uspeh u javnoj delatnosti
SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 20. aprila, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Ulazak Sunca u kuću posla donosi prilike za zaradu i uspeh u privatnom biznisu ali konjunkcija Merkura i Saturna donosi sukob sa autoritetima i nadređenima. Ne preporučuje se odlazak na put. Opasnost u saobraćaju. Problemi s rođacima.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Sunce u vašem znaku posle godinu dana donosi vam priliv energije i donošenje važnih odluka, naročito rođenima u drugoj dekadi, a aspekti Marsa probleme u partnerskim odnosima. Potreba za izolacijom, anksioznost.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Ulazak Sunca u kuću podsvesti naglašava vašu intuicija i potrebu za preispitivanjem. Aspekti vašeg vladaoca Merkura u kući novca donose finansijski i društveni uspeh, kao i sjajne prilike za napredovanje u karijeri.
Rak (22. 6 - 22. 7)
S ulaskom Sunca u kuću novca dobijate šansu da unovčite svoje talente. Aspekti Saturna, vladaoca partnerskih odnosa i finansija, u kući karijere, donose vam uspeh i novac, a spoj Marsa i Merkura u kući karijere, sukob s nadređenima.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Vaš vladalac Sunce u kući karijere donosi manje konflikte sa šefovima a aspekti Merkura uspeh na ispitima, u inostranstvu, pravnim pitanjima, napredovanje na poslu. Slobodni Lavovi dobijaju priliku za ulazak u ozbiljnu emotivnu vezu.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Ulazak Sunca u devetu kuću donosi vam uspeh na ispitima obrazovanju, u rešavanju pravnih pitanja, na putovanjima. Aspekti vašeg vladaoca Merkura, koji upravlja i vašom karijerom, u kući novca, donose finansijske i probleme s nadređenima.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Sunce u kući novca stabilizuje finansije i stavlja akcenat na nasledstvo, podelu bračne imovine, stipendiju ili alimentaciju. Aspekti Marsa, vladaoca partnerskih odnosa, donose svađe, razvod ili raskid. Problemi zbog partnerove agresivnosti.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Ulazak Sunca u kuću partnerstva čini vas sklonim sukobima, naročito sa voljenom osobom i autoritetima. Aspekti Marsa, koji upravlja vama i vašim poslom, fokusira vas na reorganizaciju radnih obaveza i veću posvećenost zdravlju.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Sa Suncem u Biku fokus vam je na poslu i zdravlju. Aspekti Merkura, vladaoca karijere i partnerstva, sa Saturnom i Marsom, u kući ljubavi i kreativnosti, donose vam novu ljubav, trudnoću, uspeh u privatnom poslu ili javnoj delatnosti.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Ulazak Sunca u kuću ljubavi i kreativnosti nagoveštava novu ljubav, uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti. Aspekti Merkura, Saturna i Marsa, planeta komunikacija, discipline i sukoba, u kući privatnosti, donose svađe u porodici.
Vodolija(21. 1 - 19. 2)
Sunce, vladalac partnerskih odnosa, posle godinu dana, ulazi u kuću privatnosti donoseći svađe u porodici. Aspekti Merkura, vladaoca kreativnosti i finansija, donose isplativ ugovor i napredak na poslu. Slobodne Vodolije čeka nova ljubav.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Mada ulazak Sunca u kuću komunikacija posle godinu dana može doneti isplativ ugovor ili dobitke preko kraćeg putovanja, ipak konjunkcija Merkura, vladaoca partnerskih odnosa, i Saturna, otežava finansijsku situaciju ali i odnos sa voljenom osobom.
