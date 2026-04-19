Da garderoba traje duže: Pet svakodnevnih stvari koje verovatno perete na pogrešnom programu

ŽIVOT je danas sve skuplji, posebno kada je reč o garderobi. Zato je važno da stvari koje kupujete traju što duže. Međutim, možda ih nesvesno uništavate i to pogrešnim izborom programa za pranje ili sušenje. Problem je što mnogi ni ne znaju da greše.

Dobra vest je da se ovo lako rešava. Stručnjaci savetuju da uvek proverite etiketu za održavanje pre nego što ubacite omiljenu majicu ili pantalone u mašinu. Pravilo koje vredi zapamtiti: kada niste sigurni, birajte nežan program i hladnu vodu. Uvek možete oprati ponovo, ali skupljenu odeću ne možete vratiti u prvobitno stanje.

Ipak, postoje stvari kod kojih se greške najčešće prave. Ovo je pet komada koje verovatno perete na pogrešan način:

Peškiri

Većina ljudi pere peškire na visokim temperaturama, ali previše toplote može da ih ošteti. Vlakna koja im daju mekoću i upijajuću moć slabe i propadaju pri čestom pranju na visokim temperaturama.

Preporuka je da koristite standardni ili “intenzivni” program, a da ih sušite na srednjoj temperaturi.

Sportska odeća

Iako podnosi intenzivan trening, sportska garderoba ne podnosi “težak” program pranja. Najbolje je prati je na nežnom programu, bez omekšivača i dodataka za miris.

Temperatura treba da bude od hladne do umerene, kako bi se sačuvala elastičnost materijala. Često izlaganje toploti dovodi do gubitka rastegljivosti i oštećenja vlakana.

Savet: grudnjake za trening perite u zaštitnim mrežicama, a sušenje neka bude prirodno ili na niskoj temperaturi.

Džins

Omiljene farmerke ne treba prati nakon svakog nošenja. Preporučuje se da se džins pere ređe, na hladnom i nežnom ili standardnom programu, kako bi se sprečilo bledenje i oštećenje materijala.

Dodatni trik: okrenite ih naopako pre pranja kako biste sačuvali boju.

Džemperi

Većinu džempera je najbolje nositi na hemijsko čišćenje (uvek proverite etiketu). Ako ih ipak perete u mašini, koristite program za ručno pranje ili nežan ciklus.

Nikada ih ne stavljajte u sušilicu, umesto toga, sušite ih položene ravno. Kačenje može da ih rastegne i deformiše.

Posteljina

Pravilno pranje posteljine nije važno samo zbog trajnosti, već i zbog zdravlja, naročito u sezoni alergija. Brzi ili hladni programi često uklanjaju vidljivu prljavštinu, ali ne i alergene poput grinja, dlaka kućnih ljubimaca i polena.

Zato se preporučuje pranje na visokoj temperaturi (minimum oko 54°C) i intenzivnom ili “sanitize” programu. Kvalitetan deterdžent i dodatno ispiranje mogu dodatno pomoći.

Kod sušenja, visoka temperatura je takođe važna jer pomaže u uništavanju preostalih alergena. Ako je materijal osetljiv, dovoljno je i 20–30 minuta sušenja na višoj temperaturi kako bi se značajno smanjila količina alergena, piše Real Simple.

