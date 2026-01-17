DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 18. JANUAR: Ovna očekuju svađe s muškarcima, Vagu s članovima porodice, Raka važna emotivna odluka, Jarca novac

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 18. januar, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Konjunkcija Merkurra i vašeg vladaoca Marsa u kući karijere pre podne vam donosi svađe s muškarcima, zastoj u privatnom biznisu. Mlad Mesec u kući karijere uveče podstiče vas na akciju ali pazite u kom pravcu ćete da krenete.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Spoj Merkura i Marsa, vladalaca finansija i partnerskih odnosa, u devetoj kući, donosi vam uspeh u pravnim pitanjima, na ispitima, putovanja, novu ljubav. U vreme mladog Meseca uveče donosite važnu odluku po pitanju visokog obrazovanja, pravnih procesa ili inostranstva

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Konjunkcija Marsa i vašeg vladaoca Merkura u kući novca donosi vam dobitke preko podele imovine, penzije, alimentacije ili stipendije. U ovoj kući uveče se formira i mlad Mesec pa donosite važne finansijske odluke.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Naglašena kuća partnerstva, s konjunkcijom Merkura i Marsa ujutru, upozorava žene na sukobe s voljenom osobom. Susret sa uniformisanim licem. U vreme mladog Meseca, vašeg vladaoca, donosite važnu emotivnu odluku.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Konjunkcija Merkura i Marsa u kući posla fokusira vas na svakodnevne radne obaveze. U vreme mladog Meseca u večernjim satima imate priliku da donesete važnu odluku o novom poslovnom pravcu. Promena navika.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur koji upravlja i vašom karijerom pravi spoj s Marsom u kući kreativnosti i ljubavi donoseći vam uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti. Uveče u vreme mladog Meseca slobodni mogu da upoznaju novu ljubav.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Konjunkcija Merkura i Marsa u kući privatnosti donosi vam svađe, nerazumevanje i rasprave u porodici. U toj kući se uveče formira i mlad Mesec, donoseći vam sukobe sa autoritetima, nadređenima ili roditeljima.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Mars ujutru pravi konjunkciju sa Merkurom u kući komunikacija donoseći vam dogovor ili isplativ ugovor, upis na kurs stranog jezika i sl. Mlad Mesec vam donosi saradnju sa uticajnim osobama.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Konjuncija Marsa i Merkura koji upravlja vašom karijerom i partnerskim odnosima donosi finansijske probleme i sukobe s nadređenima i partnerom. U vreme mladog Meseca u kući novca možete da započnete isplativ projekat.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Konjunkcija Merkura i Marsa u vašem znaku pravi trigon s Uranom donoseći vam sjajne poslovne ideje i uspeh u privatnom biznisu ili IT sektoru. Mlado Mesec u vašem znaku donosi vam uspeh preko novog, isplativog posla.

Vodolija(21. 1 - 19. 2)

Spoj Marsa i Merkura u kući podsvesti podstiče vašu intuiciju ali i potrebu za izolacijom i osamljivanjem. Mlad Meseca u trigonu s vašim vladaocem Uranom donosi vam dobitke preko privatnog biznisa, nekretnina.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Konjunkcija Merkura i Marsa u 11. kući donosi vam više izlazača i druženja, kao i društveni ili politički angažman. Mlad Mesec u ovoj kući uveče donosi vam nova prijateljstva i dobitke preko paralelnog posla ili penzije.