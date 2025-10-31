DANAS ZAPALITE SVEĆU I POŽELITE ZDRAVLJE: Tako su radile naše bake na Svetog Luku

U SRPSKOM narodu Sveti Luka je oduvek bio jedan od najpoštovanijih svetitelja, ne samo kao zaštitnik lekara i bolesnih, već i kao čuvar doma, zdravlja i životinja. Njegov dan, 31. oktobar, dočekuje se u tišini i blagosti, jer narod kaže – „Na dan svetog Luke, ne uzimaj u ruke“.

Foto: SPC

To je dan koji se ne počinje na brzinu, već polako, s mirom u duši, jer kako osvane Sveti Luka, takva će biti i zima koja dolazi.

Tiho i blago jutro

U mnogim domaćinstvima i danas se veruje da jutro na Svetog Luku treba dočekati u miru, bez galame, bez ljutnje i teških reči. Ustaje se ranije, pale se sveće ili kandilo ispred ikone, a u nekim krajevima domaćin okadi kuću i okućnicu tamjanom. Miris dima širi se sobama, a ljudi veruju da dim odnosi sve što je teško, a u dom unosi zdravlje i svetlost.

Tog jutra se, prema starom običaju, ne započinju teški poslovi – ne pere se, ne šije, ne mese kolači. Kaže se da bi ruke koje rade na Svetog Luku tokom zime mogle „zadrhtati od bolesti“. Umesto toga, domaćice polako spremaju doručak, a ukućani zajedno sede i zahvaljuju se na zdravlju.

Zaštitnik bolesnih i putnika

Veruje se da Sveti Luka čuva zdravlje ruku i tela, pa su ga često prizivali bolesnici i putnici. Tog jutra, u pojedinim selima, žene polako prekrste ruke i tiho izgovore: „Sveti Luka, u ruke ti ruka – da mi budu zdrave i mirne.“ Taj običaj simbolizuje smirenje i zahvalnost – da dan ne počne nervozom, već mirom.

Ne daje se ništa iz kuće pre sunca

U mnogim krajevima postoji verovanje da na Svetog Luku ne treba ništa davati iz kuće dok sunce ne ograne, ni vatru, ni so, ni hleb. Smatralo se da bi se time „iznelo zdravlje i berićet“. Zato se sve pozajmice, pokloni i pozdravi čuvaju za kasnije – „dok se dan ne otvori“, kako su govorile starije žene.

Zaštita doma i stoke

Kako je Sveti Luka bio lekar i zaštitnik života, tog jutra se posebno mole za zdravlje ukućana i životinja. U nekim domaćinstvima domaćica sipa nekoliko kapi mleka u ognjište, uz reči: „Da bude zdravlje u kući kao što gori ova vatra.“ U planinskim krajevima, domaćini su ranije izlazili do stoke i blagosiljali svaku životinju rečima: „Sveti Luka, vodi zdravlje u torove i štale.“

Verovalo se da onaj ko tog jutra prinese skromnu molitvu i blagi osmeh, donosi mir i zdravlje u svoj dom.

(Telegraf)

