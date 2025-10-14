PSEĆI POLJUBAC: Da li je bezopasno da vam kućni ljubimac "ljubi" lice

VEROVATNO se mnogo puta desilo da vaš pas jezikom "poljubi" vašu ruku, lice ili obraze. Ta scena često deluje slatko i pokazuje bliskost, ali nauka kaže da u posebnim okolnostima pseća pljuvačka predstavljati rizik po zdravlje.

Pseća usta su toplo i vlažno okruženje, idealno za razne bakterije i mikroorganizme. Usta životinje često dolaze u kontakt sa prljavštinom, ostacima hrane, fecesom, pa čak i malim životinjama koje je pas možda pustio u usta, što može doprineti prenošenju patogena poput Salmonella i E. coli, naročito ako pas "ljubi“ lice, nos ili oči čoveka, navodi American Kennel Club.

Ipak, za većinu zdravih ljudi, rizik od ozbiljne bolesti izazvane psećom salivom je veoma nizak. Kada pas poliže kožu (a ne otvorene sluzokože ili rane), ona predstavlja solidnu barijeru za bakterije i verovatno neće doći do infekcije. Akademske studije i eksperti savetuju da se izbegava puštanje psa da vam liže lice, nos ili oči, jer su te zone osetljive na ulazak patogena.

Poseban rizik nosi bakterija kapnocitofaga, koja prirodno živi u ustima pasa i mačaka. Iako retko, kod ljudi sa oslabljenim imunitetom ili osoba koje nemaju slezinu, Capnocytophaga može izazvati ozbiljne infekcije ako pljuvačka psa dospe u otvorenu ranu ili direktno u krvotok.

Da bi se rizik svedeo na minimum, savetuje se redovno testiranje pasa na parazite, sprečavanje psa da jede feces ili istražuje mesta sa mogućim kontaminacijama, kao i da se ljubav prema psu iskazuje na načine koji ne uključuju direktan kontakt pljuvačke sa osetljivim delovima tela.

Iako je verovatnoća da ćete ozbiljno oboleti zbog psa koji vas poliže mala, to nije nemoguće kod imunokompromitovanih ljudi. Pažnja, održavanje higijene i svest o mogućim bakterijama važni su elementi u bezbednoj interakciji sa ljubimcem.

