NASA LANSIRALA LETELICU KAKO BI PRONAŠLA ZNAKE ŽIVOTA: Misija bi mogla potpuno promeniti sve što znamo do sada (FOTO/VIDEO)

NASINA svemirska letelica "Evropa Kliper" lansirana je u 12:06 po lokalnom vremenu sa Kejp Kanaverala na Floridi, nakon što je uragan Milton primorao misiju da odloži planove prošle nedelje.

Foto: Profimedia

Evropa Kliper će sada preći 1,8 milijardi milja da bi stigao do "Evrope", duboko misterioznog meseca koji kruži oko Jupitera kako bi pronašla znake života.

Veruje se da neće stići pre 2030. godine, ali ono što bi moglo da otkrije potpuno će promeniti sve što znamo o životu u našem Sunčevom sistemu.

Foto: Shutterstock

Smatra se da se ispod površine jupiterovog meseca Evrope nalazi ogroman okean sa duplo većom količinom vode nego na zemlji.

Još jedna svemirska letelica lansirana prošle godine koja će koristiti i svemirsko vozilo, stići će malo pre Evrope Kliper na površinu Meseca.

Foto: Printskrin Youtube

Lansiranje Klipera je odloženo u poslednjem trenutku usled uragana Milton koji je ove nedelje pogodio obalu Floride, zbog čega je užurbano prebačena u zaklon u zaštićenom prostoru.

Nakon provere oštećenja na rampi za lansiranje na Kejp Kanaveralu, inžinjeri su dali zeleno svetlo za poletanje u 12.06 po lokalnom vremenu.

Planetarni mikrobiolog Mark Foks-Pauel rekao je da ukoliko se otkrije život daleko od Sunca, da bi to impliciralo odvojeno poreklo života na zemlji.

- To je izuzetno značajno, jer ako se to dogodi dva puta u našem solarnom sistemu, to bi moglo značiti da je život zaista uobičajen. - kaže on.

Foto: Shutterstock

Evropa, jedan od 95 satelita koji kruže Jupiterom, smeštena je 628 miliona kilometara od Zemlje, i samo je nešto veća od našeg meseca, gde se sličnost završava.

Da je na našem nebu, Evropa bi sijala pet puta jače jer bi vodeni led reflektovao mnogo više sunčeve svetlosti.

Foto: Shutterstock

Ledena kora, debljine od 25 kilometara, krije ogroman slani okean za koji se veruje da je poseduje hemikalije koji su sastojci za "jednostavan" život.

(Bi-Bi-Si/NASA)

