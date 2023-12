GODIŠNJI HOROSKOP ZA 2024. - Evo šta nam planete najavljuju za sledeću godinu

SAZNAJTE šta vam horoskop predviđa za 2024. - godinu koja je pred nama, do 31. decembra 2024. godine, šta vas čeka na poslu, u ljubavi, hoćete li se slagati sa ukućanima, kako će vas služiti zdravlje.

NAPOMENA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak, kao i Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem ličnom horoskopu), kako biste dobili kompletnu astrološku sliku o godišnjem uticaju planeta na vaš zodijački znak.





Ovan (21. 3 - 20. 4)

Posao Ulazak vašeg suvladaoca Plutona u Vodoliju, krajem januara, posle 225 godina, donosi vam nove izvore prihoda. U prvoj polovini aprila, izbegavajte donošenje važnih odluka. Ulazak Jupitera, planete blagostanja i putovanja, u Blizance, 26. maja, posle 12 godina, donosi vam nove ideje i povoljno utiče na odnose sa saradnicima. Konjunkcija Meseca i Jupitera, početkom juna uvećava vaše prihode, ali Mars i Uran nad Algolom, do 20. jula donose finansijske probleme. Početkom avgusta, novac stiže preko intelektualnih i poslova u medijima, kao i putovanja, ali će sredinom avgusta biti vanrednih troškova. Oslabljena pozicija vašeg vladaoca Marsa, u Raku, od 4. septembra do 4. novembra, a naročito 18. septembra, donosi probleme privatnicima. Novembar je povoljan za kreativne delatnosti i poslove u vezi sa sportom. Posle 26. novembra, pazite šta potpisujete i čuvajte vredne sitnice, a decembar donosi odlaganje planova i stagnaciju.

Ljubav Sredinom februara, upoznajete nekoga zbog koga vaš emotivni život postaje mnogo uzbudljiviji. Naglašen znak Riba u martu nagoveštava ulazak u tajnu romansu, a period između dva pomračenja, od 25. marta do 8. aprila, donosi probleme sa bračnim partnerom i članovima porodice. Tranzit Venere preko Lava, od 11. jula do 5. avgusta, najavljuje susret sa sportistom ili umetnikom. Pomračenje Meseca u Ribama, 25. septembra, nepovoljno utiče na komunikaciju sa voljenom osobom. Ljubav vas čeka na kraćem putu ili predavanju, u drugoj polovini oktobra. Rasprave i ljubomorne scene moguće su u novembru, naročito posle 7. decembra.

Zdravlje Pomračenje Sunca u vašem znaku, 8. aprila, donosi pad imuniteta. Od 30. aprila do 9. juna, podložnost povredama i infekcijama. Oprez za volanom u avgustu. Osetljiv želudac u septembru i oktobru. Posle 6. decembra, retrogradni Mars donosi sklonost povredama u sportu, kardiovaskularne i probleme sa kičmom.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Posao Iskoristite moć Jupitera u vašem znaku, od 29. aprila do 26. maja, da dovršite poslove sa nekretninama i građevinske radove, a u drugoj polovini maja, u ugostiteljstvu i proizvodnji hrane. Ulazak Jupitera u Blizance, posle 12 godina, krajem maja, dodatne izvore prihoda. Uran do septembra podstiče na akciju rođene u trećoj dekadi, ali njegov prelazak preko Algola i Marsa, od sredine juna do sredine jula, donosi stres, neplanirane troškove, konflikte. U vreme retrogradnog Merkura, od 1. do 25. aprila, od 5. do 28. avgusta i od 26. novembra do 15. decembra, izbegavajte važne dogovore i potpisivanje ugovora, zasnivanje radnog odnosa, pokretanje privatnog biznisa, čuvajte vredne sitnice. Sa bržim kretanjem Venere, u drugoj polovini godine, i vi se više aktivirate u privatnom biznisu, kreativnim projektima, uslužnim i javnim delatnostima, poslovima koji uključuju rukovanje novcem, angažovanju na polju politike.

Ljubav Krajem marta i sredinom septembra, preko posla i prijatelja, upoznajete nekoga ko će vas očarati na prvi pogled. U aprilu, tajna romansa sa osobom ko nosi uniformu na radu, a krajem septembra ulazak u strastvenu veza. Emotivne krize, od 9. juna do 20. jula, naročito ako vam je Algol u horoskopu na podznaku, descendentu, Suncu, Merkuru, Veneri ili Marsu. Tranzit Marsa, vladaoca polja braka, unosi tenziju i ljubomoru u odnos sa partnerom, od 13. februara do 23. marta, od 9. juna do sredine jula, kao i posle 7. decembra, kada kreće retrogradnim hodom. U aprilu, avgustu i prvoj polovini decembra, birajte reči u komunikaciji sa voljenom osobom.

Zdravlje Problemi sa hormonima, od 17. juna do 12. jula.Konjunkcija Marsa i Urana u Biku, nad Algolom, u prvoj polovini jula donosi probleme sa štitnom žlezdom, grlom, krajnicima.Potreban je dodatni oprez u saobraćaju u aprilu i avgustu. Problemi sa pritiskom i kičmom od 9. juna do sredine jula.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Posao Ulazak Jupitera, posle 12 godina, u vaš znak a Plutona, simbola moći i velikog novca u Vodoliju, krajem maja, intenzivira kontakte i saradnju sa strancima. Od 9. juna do sredine jula, neko može da vam radi iza leđa, a u drugoj polovini maja i da prenosi tračeve i neistine o vama. U aprilu, može da vas razočara ponašanje jednog prijatelja. U vreme retrogradnog hoda vašeg vladaoca Merkura, od 1. do 25. aprila, od 5. do 28. avgusta i od 26. novembra do 15. decembra, izbegavajte sklapanje važnih dogovora i potpisivanje ugovora, zasnivanje radnog odnosa ili pokretanje biznisa, kupovinu stana. Čuvajte vredne sitnice, dokumenta, ključeve, telefone, naročito oko 15. avgusta. Pomračenja Meseca, vladaoca vašeg posla, krajem marta podstiče kreativnost kod umetnika, a sredinom septembra, probleme sa ženama na poslu. Period od jula do sredine novembra, donosi odlaganja poslova i stagnaciju na finansijskom planu.

Ljubav Početak godine može obeležiti strastvena romansa sa osobom koja nosi uniformu na radu. Krajem aprila, moguć ulazak u turbulentnu tajnu vezu. Vaša popularnost, naročito u društvu suprotnog pola, raste posle 23. maja, kada možete da planirate i potomstvo. Prelazak Venere preko Vage u koju pada vaša astrološka kuća ljubavi, od 29. avgusta do 23. septembra, donosi vam susret sa osobom koja se bavi kreativnim zanimanjem. Sredinom oktobra, možete da dobijete ponudu za ulazak u brak ili zajednički život sa partnerom. U novembru počinju problemi u komunikaciji sa voljenom osobom, koji mogu kulminirati u prvoj sedmici decembra.

Zdravlje Čuvajte se povreda u januaru i avgustu. Krajem aprila mogući problemi sa štitnom žlezdom, sa kičmom u prvoj polovini jula, u avgustu sa disajnim organima. Od 4. novembra, dodatni oprez za volanom, naročito posle 7. decembra, kada Mars kreće retrogradnim hodom preko astrološkog polja saobraćaja.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posao Totalno pomračenje Sunca, vladaoca astrološke kuće posla, 8. aprila, donosi promene u karijeri junskih Rakova. Jupiter, planeta prosperiteta i kontakata sa strancima, posle 12 godina, krajem maja ulazi u Blizance i pravi trigon sa Plutonom u Vodoliji, donoseći vam značajno uvećanje prihoda preko paralelnih ili honorarnih poslova. Tranzit Marsa, planete akcije, preko vašeg znaka, od 4. septembra do 4. novembra, donosi vam priliv energije i entuzijazma, naročito kada se radi o saradnji sa strancima. Finansijska situacija kreće nabolje u periodu od 11. jula do 5. avgusta, i to preko angažmana na velikim društvenim i umetničkim projektima, kao i preko prijatelja. Krajem septembra počinje period koji, do sredine oktobra, pogoduje umetnicima i sportistima. Posle 17. oktobra, rastu vaše šanse za uvećanje zarade preko uslužnih i intelektualnih delatnosti, aranžmana sa strancima, predavaštva.

Ljubav Pomračenje vašeg vladaoca Meseca u Vagi, krajem marta, nepovoljno utiče na odnos sa partnerom. Oko 29. aprila, Venera u konjunkciji sa asteroidom Amor, nagoveštava ulazak u romansu sa nekim ko će prekoračiti granicu prijateljstva. Početkom juna, susret sa starom simpatijom može vas dovesti u dilemu kako da se postavite prema toj osobi. Sa Venerom, planetom ljubavi i lepote u vašem znaku, od 17. juna do 11. jula, bićete znak u trendu, kada može da vas zaintrigira jedan šarmantni Bik. Strastveni susret sa nekim ko nosi uniofrmu na radu, očekuje slobodne Rakove, u periodu od 23. septembra do 17. oktobra.

Zdravlje Pomračenja vašeg vladaoca Meseca u Vagi i Ribama, 25. marta i 18. septembra, mogu vam doneti probleme sa hormonima, kožom, cirkulacijom. U avgustu ste izloženi većoj mogućnosti od povreda, kada se savetuje i dodatni oprez u saobraćaju. U drugoj polovini oktobra, problemi sa žuči, pripazite na ishranu.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Posao Posle 12 godina, Jupiter, simbol srećnih okolnosti i bogatstva, ulazi u Blizance, 23. maja, donoseći vam nove ideje, i planove u vezi sa marketingom, IT sektorom, medijima, ili angažmanom u velikoj organizaciji ili udruženju. Totalno pomračenje vašeg vladaoca Sunca, simbola ugleda i uspeha, na 19. stepenu Ovna, gde je uticaj Sunca najjači, 8. aprila, upozorava na probleme u poslovanju sa strancima, na graničnim prelazima, carini, sa vizama i pasošima. Periodi retrogradnog Merkura, vladaoca vašeg poslovnog života, od 1. do 25. aprila, od 5. do 28. avgusta i od 26. novembra do 15. decembra, ne preporučuju se za dogovore o novim projektima i potpisivanje važnih ugovora, kupovinu stana, kola, pokretanje biznisa. Turbulentan period na poslu, od 9. juna do sredine jula, može da vam donese promenu radnog mesta, otkaz ili raskid radnog odnosa. Razdoblje od sredine oktobra do sredine novembra, odgovara umetnicima.

Ljubav Aspekti Plutona, planete harizme, koji upravlja vašim privatnim životom, u Vodoliji, krajem maja, učvršćuju vaš odnos sa voljenom osobom. Zauzeti Lavovi mogu se suočiti sa činjenicom da će ubuduće češće praviti kompromise, kada je njihov brak ili veza u pitanju. Prelazak Marsa preko polja braka, od 13. februara do 23. marta, donosi rasprave i scene, zbog partnerovog ponašanja. Od 11. marta do 5. aprila, bude se strasti u odnosu sa osobom koja živi u inostranstvu. Tranzit Venere preko astrološkog polja ljubavi, krajem oktobra, nagoveštava susret s nekim ko se bavi kreativnim poslom, šou-biznisom, sportom.

Zdravlje Početak godine donosi vam probleme sa koštano-zglobnim sistemom. U aprilu, Lavove druge dekade očekuje pad imuniteta, a moguće su i tegobe sa očima, ušima ili zubima. Tranzit Marsa preko vašeg znaka, posle 4. novembra potencira sklonost povredama, kardiovaskularne i probleme sa kičmom.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posao Mnoštvo planeta u Jarcu, sredinom januara, donosi inspiraciju, motivaciju i nove angažmane umetnicima i sportistima. Krajem marta i sredinom septembra, očekuju vas vanredni troškovi. Naglašen znak Ovna u aprilu, u kome će početkom meseca biti i totalno pomračenje Sunca, donosi vam uvećanje prihoda, preko saradnje sa osobama koje nose uniformu na radu, kao i poslova u osiguranju, finansijskim institucijama, menjačnicama, bankama. Sa ulaskom Jupitera u polje karijere, krajem maja, očekuju vas promene na poslu ili radnom mestu. U prvoj polovini jula, obratite više pažnje na dokumentaciju u vezi sa inostranstvom i sudskim procesima. U periodima retrogradnog Merkura, vladaoca vaše karijere, od 1. do 25. aprila, od 5. do 28. avgusta i od 26. novembra do 15. decembra, nemojte donositi važne odluke i potpisivati ugovore, kupovati stan, kola. Od 27. maja do 3. juna, čuvajte vredne sitnice.

Ljubav Početak godine, sa mnogo planeta u astrološkoj kući ljubavi, obećava susret sa osobom koja se bavi rizičnim poslom ili sportom. Naglašeno astrološko polje braka i zajedničkog života, u kome se nalaze čak četiri planete, početkom proleća nagoveštava buran period na emotivnom planu. Konjunkciju Venere i Saturna, ublažava Uran iz Bika, pa će zauzete Device teško doneti odluku o razvodu ili raskidu. U aprilu može da vam se dopadne osoba koju ćete upoznati preko posla. Period od 26. novembra do 15. decembra, donosi konflikte i rasprave sa partnerom, a od sredine februara do 23. marta sa saradnicima.

Zdravlje Podložnost sportskim povredama u januaru. Druga polovina oktobra nosi opasnost u saobraćaju. Sa ulaskom Marsa, planetom povreda, u vaše 12. polje, 4. novembra, problemi sa kičmom i nervna napetost (naročito posle 7. decembra). Problemi sa zubima u maju, a u prvoj polovini jula sa štitnom žlezdom.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Posao Pluton, planeta harizme i velikog novca koja upravlja vašim poslom, krajem januara ulazi u znak Vodolije, u koji pada peto astrološko polje, donoseći nove angažmane umetnicima i sportistima. Pomračenje Sunca, 8. aprila, utiče na promenu vaših planova, ciljeva i zamisli, naročito ako radite u medijima ili se bavite javnim delatnostima, advokaturom, glumom.U periodu od 27. maja do sredine jula, izbegavajte nepotrebne troškove, rizične finansijske transakcije i podizanje kredita.Pošto Merkur upravlja vašom podsvešću, vodite računa šta i pred kim izjavljujete, u periodima njegovog retrogradnog hoda: od 1. do 25. aprila, od 5. do 28. avgusta i od 26. novembra do 15. decembra. Pomračen Mesec, vladalac vaše karijere u vašem znaku, 25. marta, obrazuje trigon sa Plutonom, donoseći vam šanse za započinjanje privatnog biznisa. Pomračenja Meseca u Ribama, 18. septembra podstiče vašu maštu i donosi sjajne ideje umetnicima.

Ljubav Mnoštvo planeta u Jarcu, početkom godine, u prvi plan stavlja odnose sa partnerom i članovima porodice, koji mogu biti narušeni sredinom januara. Jednogodišnji tranzit Jupitera preko Blizanaca, posle 23. maja, može vam doneti ulazak u drugi brak ili novu ljubav na putovanju u inostranstvu. Prelazak Merkura i Marsa, simbola komunikacija i strasti, preko Ovna, od 10. marta do 10. juna, donosi vam trzavice u odnosu sa voljenom osobom. Pomračenje Meseca, krajem marta, donosi velike promene na emotivnom planu Vagama druge dekade. Sredinom septembra, mogu da upoznaju nekoga ko se bavi medicinom, farmacijom.

Zdravlje Naglašen znak Riba u martu donosi probleme sa cirkulacijom, zadržavanjem tečnosti u organizmu i oticanjem nogu. U prvoj polovini jula, mogući problemi sa hormonima, naročito štitatstom žlezdom. Problemi sa putnom dokumentacijom u avgustu. U drugoj polovini oktobra, osetljiv urogenitalni trakt.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posao Vaš vladalac, Pluton, 21. januara ulazi u znak Vodolije, što vam ove godine otvara mogućnost pokretanja porodičnog biznisa ili neke druge samostalne delatnosti u okviru vašeg doma. U tome ćete posle 23. maja, imati podršku Jupitera (uglednih i uticajnih osoba), koji posle 12 godina, ulazi u Blizance, donoseći vam značajno uvećanje prihoda preko paralelnih poslova, koji uključuju i mogućnost sponzorstva. Pošto Merkur upravlja vašim finansijama, izbegavajte nepotrebne troškove i podizanje kredita, u vreme njegovog retrogradnog hoda: od 1. do 25. aprila, od 5. do 28. avgusta i od 26. novembra do 15. decembra. Pomračenje Sunca u astrološkom polju posla, 8. aprila, donosi vam promene u karijeri. Od 27. maja do sredine juna, moguće trzavice sa saradnicima. Početkom juna, možete da očekujete uvećanje prihoda, preko intelektualnih delatnosti i saradnje sa rođacima. Posle 7. decembra, rasprave sa nadređenima.

Ljubav Period od 29. aprila do 23. maja, donosi vam brojne susrete i poznanstva sa interesantnim osobama. Vaš vladalac Mars, od 9. juna do sredine jula, prelazi preko Urana u Biku, donoseći vam mogućnost svađa, raskida, pa i razvoda. U drugoj polovini godine, Venera koja upravlja vašim partnerskim odnosima, ubrzava svoje kretanje, pa i vi postajete aktivniji na emotivnom planu. Pomračenja Meseca u Vagi i Ribama, 25. marta i 18. septembra, nagoveštavaju mogućnost ulaska u tajnu romansu sa šarmantnom osobom i novu ljubavnu vezu. Posle 4. novembra, ljubavni partner postaje ljubomorniji i posesivniji.

Zdravlje Mada vaš znak ume da brine o svom zdravnju, moraćete da preduzmete nešto po pitanju bolova u donjem delu leđa, koji mogu biti izraženiji u prvom delu godine. Konjunkcija Marsa i Urana, od 9. juna do sredine jula, donosi vam glavobolje i opominje na dodatni oprez u saobraćaju.

Strelac (23.11 - 21. 12)

Posao Pomračenja Meseca u Vagi, 25. marta, donosi vam šanse za zaradu preko paralelnih poslova. Aspekti Plutona u Vodoliji, koji upravlja vašom intuicijom i inspiracijom, krajem maja nagoveštavaju uspeh preko intelektualnih delatnosti, pisanja, umetnosti. Krajem maja, osoba sa kojom sarađujete i kojoj verujete, može pokušati da uradi nešto što vam nikako ne odgovara. Sredinom juna, izbegavajte donošenje značajnih odluka, kao i potpisivanje važnih ugovora. U periodu od od 4. do 21. jula, očekuju vas promene u okviru radnog mesta. Konjunkcija Marsa i vašeg vladaoca Jupitera, planeta akcije i velikog novca, u avgustu podstiče vašu ambiciju i entuzijazam. Retrogradni hod Saturna, koji upravlja vašim finansijama, donosi vam stagnaciju na poslovnom planu, od 29. juna do 15. novembra. I retrogradni hod Marsa, posle 7. decembra, otežava realizaciju vaših kreativnih zamisli i ideja.

Ljubav Pomračenje Sunca u Ovnu, gde se nalaze još tri planete i asteroid Hiron (vaše slabosti), 8. aprila, može da pokrene pitanja iz prošlosti, ali i da vam donese novu ljubav. Ulazak Jupitera u Blizance, posle 12 godina, krajem maja, najavljuje brak ili početak zajedničkog života, ali i želju za prinovom oko 6. juna. Budući da Merkur vlada vašim partnerskim odnosima, u periodima njegovog retrogradnog hoda, moguće su trzavice na emotivnom planu: od 1. do 25. aprila, od 5. do 28. avgusta i od 26. novembra do 15. decembra. Od 5. do 29. aprila, može da vas zaintrigira osoba koja nosi uniformu na radu.

Zdravlje Vaša ljubav prema hrani a i alkoholu, glavni je kamen spoticanja kada je reč o vašem zdravlju. Slabe tačke su jetra i stomak (osetljiviji od 29. aprila do 23. maja, od 17. juna do 11. jula). Podložnost povredama (od 4. septembra do 4. novembra i od 27. maja do 3. juna). Oprez za volanom od 11. do 17. juna.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Posao Vladalac vaših planova i ciljeva, Pluton, 21. januara, napušta vaš znak i "seli" se u vašu astrološku kuću novca, što vam donosi potpuno nove mogućnosti za sticanje novca. Kada 23. maja, bude napravio trigon sa Jupiterom, koji posle 12 godina, ulazi u kuću posla, dobićete ideju (na ročito u avgustu) kako da dođete do paralelnog izvora prihoda. U periodima retrogradnog hoda Merkura (od 1. do 25. aprila, od 5. do 28. avgusta i od 26. novembra do 15. decembra), koji upravlja vašim poslovnim aktivnostima i kontaktima sa strancima, preporučuje se oprez prilikom sklapanja dogovora o novim projektima, potpisivanja ugovora, kupovine ili prodaje nekretnina, kola. U tim periodima, čuvajte vredne sitnice, poput telefona, ključeva, kreditnih kartica. U prvoj polovini aprila, mogući su problemi sa finansijama, a od 27. maja do 17. juna, sa saradnicima. Izbegavajte ulaganje u nove poslove u periodu od 4. do 21. jula.

Ljubav Ljubavne planete u vašem znaku, krajem januara i početkom februara, čini vas popularnim u društvu suprotnog pola. Pomračenje Sunca u kući privatnog života, početkom aprila, upozorava na trzavice, rasprave i probleme u domu, sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom, kao i članovima porodice. Pomračenja Meseca, vladaoca partnerskih odnosa, u Vagi i Ribama, 25. marta i 18. septembra, nepovoljno utiču na komunikaciju i odnos sa voljenom osobom, kada može doći do konflikta, rasprava, pa i ljubomornih scena. Ulazak Marsa u Lava, 4. novembra, donosi vam susret sa nekim koji može da preraste u strastvenu vezu.

Zdravlje Mars u vašem znaku, sredinom januara donosi opasnost od povreda. Posle 23. maja, mogući problemi sa disajnim organima. Prelazak Marsa preko Lava, posle 4. novembra, a naročito posle 7. decembra (retrogradan), upozorava na opasnost od povreda, povišenog pritiska, kao i problema sa kičmom.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Posao Godinu pred vama, svakako će obeležiti ulazak Plutona, simbola dominacije i velikog novca, u vaš znak, 21. januara. Budući da ova moćna planeta upravlja vašom karijerom i načinom razmišljanja, bićete u prilici da započnete nove, isplative poslove. Još jedna planeta, Jupiter, biće vam vetar u leđa, kada posle 12 godina, 23. maja, bude ušla u vašu astrološku kuću kreativnosti i srećnih okolnosti. Odličan aspekt između nje i Plutona će vam doneti nove mogućnosti i šanse da realizujete ideje i zamisli o kojima odavno maštate. Problemi na poslu očekuju vas u vreme izazovnih aspekata vašeg vladaoca Urana, od 27. maja do 3. juna, kao i u julu. Avgust vam donosi priliv energije.

Ljubav Pomračenje Meseca u Vagi, krajem marta, donosi vam novu ljubav, koju ćete upoznati preko kontakata sa strancima ili na putu, predavanju, seminaru. Pomračenje u Ribama, 18. septembra, donosi vam komplikovanu i turbulentnu vezu sa zauzetom osobom. Totalno pomračenje Sunca u kući partnerskih odnosa, 8. aprila, najavljuje rasprave sa voljenom osobom, kao i mogućnost raskida, razdvajanja, pa i razvoda. Budući da Merkur, planeta šarma i flerta, upravlja vašim emotivnim životom, retrogradni hod ove planete donosi probleme u odnosu sa voljenom osobom: od 1. do 25. aprila, od 5. do 28. avgusta i od 26. novembra do 15. decembra.

Zdravlje Vaš znak ide iz krajnosti u krajnost, pa ili redovno kontrolište svoje zdravlje, ili ste po tom pitanju prilično komotni. U avgustu možete biti podložniji sportskim povredama, kao i u novembru i decembru. Preporučuje se i povećan oprez u saobraćaju krajem maja, u junu i sredinom jula.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Posao Vaš suvladalac Jupiter, planeta sreće, blagostanja i novca, 23. maja, posle 12 godina, ulazi u vašu astrološku kuću privatnosti, donoseći vam mogućnost da započnete neki vid samostalne delatnosti. U tome ćete imati podršku osobe živi u inostranstvu i koja je spremna da vam pomogne u svemu. Ipak, pokušajte da izbegnete potpisivanje ugovora, u periodu od 27. maja do 3. juna. U vašoj astrološkoj kući novca, 8. aprila će biti totalno pomračenje Sunca, koje unače upravlja vašim poslovnim aktivnostima, što će nepovoljno uticati na vašu finansijsku situaciju. U periodu od 4. do 21. jula, trebalo bi da budete pažljiviji prilikom dogovaranja o novim projektima, kao i potpisivanja ugovora. U avgustu je moguće odlaganje nekih poslovnih aktivnosti, zbog mešanja jedne osobe sa strane. U novembru i decembru ćete imati dosta posla, ali može doći i do konflikta sa nekim saradnikom koji će nametati svoj stav.

Ljubav Budući da Merkur upravlja vašim partnerskim odnosima, u periodima njegovog retrogradnog hoda, mogući su konflikti i rasprave sa voljenom osobom, i to, od 1. do 25. aprila, od 5. do 28. avgusta i od 26. novembra do 15. decembra. Mesec dosta utiče na vas, pa će njegova pomračenja ove godine, imati uticaja i na vaš emotivni život. Prvo, u Vagi, 25. marta, donosi vam trzavice sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom, koji će se osetiti povređenom, zbog nekog vašeg postupka. U vreme drugog pomračenja, u vašem znaku, 18. septembra, bićete konfuzniji i osetljiviji, jer će vas pogoditi partnerovo ponašanje prema vama.

Zdravlje Od 27. maja, do kraja jula, preporučuje se dodatni oprez za volanom. U tom periodu, moguće su i povrede, naročito prstiju. Posle 4. novembra, kada Mars ulazi u vaše astrološko polje zdravlja, bićete podložniji infekcijama i povredama (naročito posle 7. decembra. kada kreće retrogradnim hodom).