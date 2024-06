MEĐUNARODNI DAN DUNAVA: Sačuvajmo ravnotežu između razvoja i zaštite prirode

Tokom prošle godine, mnoge aktivnosti su sprovedene kako bi se očuvala čistoća i ekološki balans Dunava. Mnoge nevladine organizacije i ekološki pokreti organizovali su čišćenje obala, edukativne radionice za mlade, kao i kampanje za smanjenje zagađenja plastikom. Prema izveštajima, ove akcije su urodile plodom jer je zabeleženo smanjenje otpada na kritičnim tačkama duž reke. Takođe, nekoliko gradova je usvojilo strože mere za kontrolu industrijskog zagađenja, što je dodatno doprinelo poboljšanju kvaliteta vode u Dunavu.

Srbija - zemlja sa velikom tradicijom

Prva elektrana na obnovljiv izvor energije bila je užička hidrocentrala „Pod gradom“ na reci Đetinji koja je izgrađena 1900. godine. U to vreme, izgradnja ovakvih objekata u Srbiji realizovana je kroz privatnu inicijativu. Tako su 1901. godine lokalni industrijalci osnovali Leskovačko električno akcionarsko društvo, koje je već do 1903. izgradilo HE Vučje, drugu po starini u zemlji. Za snabdevanje Leskovca je sagrađen prvi dalekovod u Srbiji, a ubrzani industrijski razvoj tog grada koji je usledio stoga nije bio nikakva slučajnost.