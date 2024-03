MEĐUNARODNI DAN ŽENA: Ubrzajte napredak

Ovaj dan ima svoje korene u radničkom pokretu i socijalističkoj ideologiji, koja je zagovarala emancipaciju žena i njihovo uključivanje u društveni i politički život.

Prvi put je predložen na Drugoj međunarodnoj konferenciji socijalističkih žena u Kopenhagenu 1910. godine, na inicijativu nemačke feministkinje i socijalistkinje Klare Cetkin. Cilj je bio da se ustanovi poseban dan kada bi se organizovale demonstracije i akcije zahtevajući pravo glasa i bolje uslove rada za žene.

Prvi Međunarodni dan žena je obeležen 19. marta 1911. godine u Austriji, Danskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj, gde je više od milion žena i muškaraca učestvovalo u protestima i skupovima

Tokom narednih godina, ovaj praznik se proširio i na druge zemlje, posebno u Evropi i Rusiji, gde je imao veliki uticaj na revolucionarne procese i promene.

Međunarodni dan žena je zvanično priznat od strane Ujedinjenih nacija 1975. godine, kada je proglašena Međunarodna godina žene. Od tada, svake godine se bira posebna tema koja odražava aktuelne izazove i potrebe žena u različitim delovima sveta.

Ove godine, tema je „Investirajte u žene: Ubrzajte napredak“ .

Evo pet ključnih oblasti kojima je potrebna zajednička akcija:

- Ulaganje u žene, pitanje ljudskih prava

- Prekid siromaštva: Hitna akcija je ključna da bi se sprečilo da preko 342 miliona žena i devojčica žive u siromaštvu do 2030. godine.



- Prelazak na zelenu ekonomiju: Zagovornici predlažu razvoj ka društvu koje brine o ljudima i planeti uz davanje većeg glasa ženama- Podrška feminističkim kreatorima promena: Uprkos vodećim naporima, feminističke organizacije dobijaju samo 0,13% zvanične razvojne pomoći.

To je dan kada se podsećamo na istoriju borbe za ženska prava i na važnost nastavka te borbe. To je dan kada se izražava solidarnost sa ženama koje su suočene sa diskriminacijom, nasiljem, siromaštvom i ratom. To je dan kada se traži poštovanje, pravda i mir za sve žene.