POBEDILA LJUBAVNA PRIČE SRPKINJE I AMERIČKOG PILOTA: Čitaoci "Novosti" izabrali Teodoru Dragićević i Stivena Mura za najbolji glumački par

MLADI glumci Teodora Dragićević i Stiven Mur laureati su laskave nagrade Zlatna antena za najbolji glumački par u TV seriji po izboru čitalaca "Novosti". Ovi miljenici publike su jubilarni, pedeseti glumački par, a Stiven je prvi stranac kome je ovo priznanje pripalo.

Foto Igor Pavićević/Contrast Studios

Gledaoce je "kupila" ljubavna priča njihovih junaka Radmile Jović i Edvarda Volša u filmu "Heroji Halijarda", a veza Srpkinje i Amerikanca još je više osvojila publiku u seriji "Vazdušni most". Glumci su ubrzo po početku glasanja izbili na sam vrh u jakoj konkurenciji kolega i tu se zadržali do samog kraja. A dobili su 44,5 odsto, od 107.779 glasova pristiglih na naš portal.

- Hvala mnogo na divnim vestima! Veoma mi je drago zbog ove nagrade, pogotovo što dolazi od naše publike - kaže, za "Novosti", uzbuđena Teodora Dragićević, koju je vest zatekla tokom generalnih proba za novu predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.

Teodori i Stivenu pripala je čast da budu jubilarni, pedeseti glumački par. Od 1968. godine, četiri i po decenije na "Filmskim susretima" u Nišu "TV novosti" su po izboru čitalaca uručivale nagradu "Ona i on". Naslednik ovog prestižnog priznanja je Zlatna antena, koju "Novosti" ove godine peti put zaredom dodeljuju na Festivalu drama i serija (FEDIS), a ceremonija će biti održana 10. oktobra u Domu omladine Beograda. Osim dodele nagrade na finalnoj večeri FEDIS-a, pobednički par se od leta 2021. poklanja i publici na "Filmskim susretima" u Nišu.

Foto Contrast Studios

U dugoj tradiciji naše nagrade među laureatima su bili i Milena Dravić i Ljubiša Samardžić, Mira Stupica i Miodrag Petrović Čkalja, Milena Dravić i Jovan Janićijević Burduš, Asja Kisić i Karlo Bulić, Živka Matić i Velimir Bata Živojinović, Stanislava Pešić i Vlastimir Đuza Stojiljković... Na listi dobitnika je poneki glumac ili glumica iz Hrvatske i Severne Makedonije, ali nijedan stranac, pa je Stiven prvi Amerikanac kome je ovo priznanje pripalo.

- Mnogo mi znači to što sam prva osoba iz moje zemlje koja je dobila ovu nagradu. Srbija je veoma značajna za mene, izuzetno je cenim i drago mi je da su ljudi uživali u rolama koje smo stvorili za naš film i seriju. Velika je čast naći se među takvim vašim legendama - ističe za "Novosti" Stiven Mur, koji nam se javio iz dalekog Los Anđelesa.

Malo je mesta na svetu gde je moguće da glumica rodom iz Rusije i glumac iz Amerike zaigraju zajedno. Upravo to se desilo u Srbiji Teodori i Stivenu u filmu "Heroji Halijarda" i iz ovog ostvarenja izvedenoj seriji "Vazdušni most", gde su dočarali ljubav srpske seljanke Radmile Jović i američkog pilota Edvarda Volša. Dragićevićeva je rođena u Moskvi, gde je išla u muzičku i vojnu školu, a sa samo 16 godina upisala je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Stiven je, pak, dugogodišnju karijeru ragbiste zamenio za umetničku i iz rodnog Misurija uputio se u Holivud. Gluma ga je prvo dovela do njegove supruge Jelene Mur, a zatim i do uloge Edvarda Volša koja mu je, kaže, potpuno promenila život. Film i serija snimani su gotovo dve godine, zbog čega je glumcu, koji je poneo titulu omiljenog srpskog zeta, Srbija postala druga kuća.

JAKA KONKURENCIJA OSIM prvoplasiranih, u trci za nagradu Zlatna antena za najbolji glumački par bili su: Suzana Lukić i Nikola Trišić ("Popadija"), Isidora Simijonović i Jadran Malkovič ("Azbuka našeg života 2"), Mirjana Joković i Dragan Petrović ("Poziv"), Tamara Dragičević i Milan Marić ("Toma"), Milica Janevski i Radovan Vujović ("V efekat"), Marija Vicković i Nenad Stojmenović ("Radio Mileva"), Tatjana Šojić i Lazar Ristovski ("Drim tim 2"), Ana Lečić i Vule Marković ("Dug moru 4"), kao i Paulina Manov i Petar Benčina ("Toma").