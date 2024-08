OTVOREN MUZIČKI KUSTENDORF: Trijumf duha i besmrtnosti (FOTO)

Festival klasične muzike „Kustendorf Klasik", 11. po redu svečano je otvoren u Mokroj Gori, četvorodnevni spektakl klasičara, u neobičnom ambijentu za ovu vrstu nastupa okupio je studente iz Srbije, Rusije i Belorusije, dok su večernji časovi rezervisani za koncerte proslavljenih domaćih i svetskih umetnika: večeras su to bile pijanistkinja Zarina Šimanskaja i mecosopran Zinaida Carenko.

N. Janković

Festival, čijem su otvaranju prisistvovali ministar kulture Nikola Selaković, Aleksandar Dibalj, načelnik departmana za komunikacije kompanije „Gasprom njeft" koja je pokrovitelj događaja, kao i brojne ličnosti iz javnog života – otvorio je osnivač, Emir Kusturica.

- Veliki ruski književnik Vodolaskin u svojoj poslednjoj knjizi piše da je najsnažnija manifestacija ruske ideje života izražena u fikciji, ne u realnosti. Ovde se događa, da se na pozornici menjaju veliki, po godinama stariji umetnici i oni mladi koji će postati veliki. Između dve krajnosti koje predstavljaju život i smrt, oni nam donose trijum života. Trijumf konstruktivnosti u odnosu na destruktivnost. Otkrivaju nam magijski svet – rekao je Kusturica u punoj koncertno – bioskopskoj dvorani „Prokleta avlija“.

- Pre više od 3.000 godina jedan Kinez je napravio kineski zid. Takođe je naredio da se unište sve knjige do tada odštampane u Kini, jer je u jednoj pisalo da je njegova majka bila prostitutka, ali i zbog straha da će prošlost raditi protiv njega. I Cezar je naredio da se spale sve knjige. Sve ljudsko magnovenje, odvija se u stvaranju magijskih slika. Tako se od ideje jednog Kineza koji je napravio kineski zid i u svom dvorcu soba onoliko koliko godina ima dana da bi tako pobedio smrt, došlo i do vremena nauke.

- Nikola Tesla je tvrdio da svaki čovek koji je živeo nikada nije umro. On se pretvorio u svetlost. Tesla je to rekao verujući da ljudska energija dolazi iz etera. Podsmehivao se Ajnštajnu koji je tvrdio da svakolika energija dolazi iz materije. Verujući u red i u moral, ukazao nam je Tesla na moguću definiciju umetnosti: ako duhovna energija plovi eterom, onda svaka umetnost teži da bude muzika. Živeći za taj eter, verujući u duh i u to da smrti nema, svaki mladi i veliki umetnik, upotpunjuje život u kome nema smrti. I ovom idejom o besmrtnosti, još jedan muzički „Kustendorf“ je otvoren.

Aleksandar Dibalj je pozdravio učesnike i publiku festivala koji se od osnivanja održava pod pokroviteljstvom i zahvaljujući „Gasprom njeftu“.

- Gasporom je 15 godina u Srbiji, ovde na festivalu smo 11 put, imamo sreću da pomažemo Kustirici da realizuje ovaj zaista jedinstven festival. Emir Kusturica je genijalan autor i to ne samo u oblasti filma je nego je pun raznih originalnih ideja od kojih je jedan bila i stvaranje ovog festivala. Zavidim mladim izvođačima koji su ovde, oni sakupljaju impresije, utiske koji će ostati sa njima čitavog žovota. Sa jedne strane ovde je atmosfera slobode, atmosfera demoraktije, sa sa ova tri dana svako može da radi šta voli. Sa druge strane ovi mladi izvđači imaće priliku da pokažu šta znaju i da se takmiče. Ovde su nastupali i Berezovski i Macujev i Gergijev, mladi su mogli da vide uživo sve te velikane a naravno da vide i Kusturicu koji je takođe, ništa manje svetska zvezda. Dugujem veliku zahvalost i ministru kultre Nikoli Selakoviću koji je pomagao i festival a sarađivali smo i na drugim projektima, na izgradnji mozaika Hrama Svetog Save.

Kusturica se potom zahvalio Dibalju na lepim rečima i podršci, uz opasku:

- Slažem se sa gospodinom Dibaljem u vezi sa njegovom tvrdnjom da u ovom selu vlada sloboda. Mislim ipak da ovde nema demokratije. Demokratija je preživljeni oblik društvenog uređenja. Svaki uspeh ovog sela meri se upravo odsustvom demokratije – rekao je Kusturica.

U Drvengradu će se u narednim danima odvijati takmičarski program, u kome će se naći 36 mladih muzičara iz tri države, najuspešnijima će biti dodeljena priznanja „Zlatna matrijoška".

Prvi put na „Kustendorfu“, biće izvedena i dva muzičko - scenska dela. Sutra će biti izvedena komična opera „Iza operskih kulisa" srpske kompozitorke Vere Milanković. Jedinstveni projekat kompozitora Aleksandra Sedlara, dramska opera „Šum šume preko polja", biće izvedena na zatvaranju festivala.