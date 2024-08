SVE BOJE AFRIKE: Avgust u MAU u znaku radionica i stručnih i autorkih vođenja

DO kraja školskog raspusta Muzej afričke umetnosti organizovaće program "Boje Afrike - kreativne radionice i izložba radova".

Foto promo

I to radionice keramike (od 19. do 23. avgusta) i radionice grafike (od 26. do 30. avgusta). Završni deo programa, 31. avgusta, okupiće polaznike obe grupe, koji će uz pomoć kustosa, kreirati izložbu svojih radova, čije ortvaranje je, kao i dodela potvrda i nagrada, zakazano za 1. septembar u 14 časova. Radionice vode Milica Josimov, vajar/konzervator, Marija Miloš, viši kustos, i Milica Naumov, kustos.

Tokom avgusta biće organizovan i tradicionalni program "Nedelja u MAU", nedeljom od 11 do 12.30 časova, što podrazumeva paralelni program kustoskih vođenja za odrasle i kreativnih radionica za decu uzrasta od 6 do 12 godina.Planirana su autorska i stručna vođenja kroz aktuelnu izložbu "Zdravko Pečar - (Auto)portreti", dok će za decu uzrasta od 6 do 12 godina biti priređena kreativna radionica za decu "Pišem ti pismo", koje vode Aleksandra Gačić, kustoskinja, i Bojana Maričić, saradnica MAU.