"ALADIN" PODIŽE ZAVESU: U okviru "Trebinjskog kulturnog leta", od 21. do 27.jula, održava se "Festival festivala"

Festival se održava u okviru tradicionalne manifestacije "Trebinjsko kulturno ljeto", koja počinje s "Dučićevim danom" u aprilu a završava se sa "Dučićevim večerima poezije" - u oktobru. Grad pod Leotarom, zapravo, velika je posveta znamenitom pesniku i diplomati koji je sve što je imao zaveštao rodnom Trebinju.

- Drago nam je što je festival prihvaćen u svim bivšim republikama SFRJ i da je postala stvar prestiža na njemu učestvovati. Najznačajnije je mesto okupljanja i nadmetanja amaterskih pozorišta, ne samo u regionu nego i na Balkanu. Od sledeće godine dobiće i međunarodni karakter, a prve predstave doći će iz Slovačke i Mađarske. Naša namera je da u budućnosti postanemo evropski centar amaterskog pozorišta - ističe rukovodilac Umetničkog saveta Slobodan Vujović.

Prva u takmičarskom programu "Festivala festivala" biće predstava Dramskog studija Učilišta Zagrebačkog kazališta mladih "Aladin", u adaptaciji i režiji Kristine Jakšić Balaž. Sledi "Dečak u prugastoj pižami" (Vladimir Jovanovski) Letečke teatarske trupe Tetovo, potom i predstava Centra za kulturu Pljevlja "Boing-boing", s rediteljskim potpisom Jovane Jelovac Cavnić. Četvrtog festivalskog dana domaćini će izvesti "Orkestar Titanik" (Željko Milošević), dok Kulturni centar Kisač stiže sa "Smetovima" u postavci Svetlane Gaško. Iz Beograda, Studio glume - Teatar 011, predstavlja se "Letom iznad kukavičjeg gnezda" u dramatizaciji i režiji Nataše Radonjić, dok će poslednja u takmičarskom programu biti predstava "Jaaao, Milenko!" DIS scene iz Zvornika, u postavci Aleksandra Riđošića.

Kao i svake godine, osmišljen je i bogat prateći program. Večeras, uoči otvaranja, održaće se omaž Goranu Bulajiću (reditelju koji je godinama bio član Umetničkog saveta festivala) i projekcija filma Nikšićkog pozorišta "Sjećanje na Gorana". Iste večeri, van konkurencije, Voja Krivokapić odigraće monodramu "Bizmismen" - po tekstu Miodraga Karadžića i u režiji Gorana Bulajića.

Narednog dana počinje izložba "Nebojša Glogovac - iz pozorišnog albuma" Mirjane Odavić, savetnika Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. U okviru pratećeg programa biće predstavljena i knjiga "Zatamnjeni ekran" (skrnavljenje istorije, duhovnosti i umetnosti u nekim TV serijama) Božidara Zečevića, teatrologa i filmskog kritičara "Novosti". Takođe, planirana je i promocija romana o Ivi Andriću "Tajna ispod mrtve mačke" Predraga Savića. Biće predstavljena i izdavačka delatnost Pozorišnog muzeja Srbije (edicija "Dramska baština", časopis za pozorište i umetnost "Teatron"), kao i izdavačka delatnost Srpskog narodnog pozorišta (Laza Telečki "Drame" i Joca Savić "Glumac i publika") priređivača Zorana Đerića. Poslednjeg dana je otvaranje izložbe Foto-kino kluba Trebinje "Festival u objektivu", a i izvođenje monodrame "Brevrovizija" Vladimira Cvejića - pobednika Festivala monodrame i pantomime u Zemunu.

Filmovi,džez, klasika

U OKVIRU "Trebinjskog kulturnog leta" održaće se i Festival mediteranskog i evropskog filma koji počinje 28. jula. Meštani i gosti moći će da uživaju i u Festivalu klasične muzike (Music and more summer fest), koji traje od 3. do 14. avgusta: planirano je šest velikih koncerata, a kulturni sadržaji očekuju se i za "Preobraženske svečanosti", krsnu slavu Grada.

U gradu na Trebišnjici tokom avgusta održaće se i četvorodnevni džez festival, dok će u septembru prvi put biti priređen koncert sa orguljama u Katoličkoj katedrali.