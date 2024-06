POSLE STERIJE I "PETAR BANIĆEVIĆ": GGlumac Aleksandar Vučković za kratko vreme osvojio dva priznanja

GLUMAC Aleksandar Vučković dobitnik je Nagrade "Petar Banićević" za 2023. godinu, za uloge Mihajla Medakovića u predstavi "Očevi i oci" veljka Mićunovića i Koste u "Urnebesnoj tragediji" Jagoša Markovića.

foto TANJUG

Jednoglasnu odluku o priznanju, koje Narodno pozorište u Beogradu dodeljuje mladom glumcu ili glumici do navršenih 35 godina života( koji se umetnički istakao u periodu , ali i iskazao visok profesionalizam u poslu i odnosu prema nacionalnom teatru) doneo je žiri u kojem su bili glumica Dobrila Stojnić, prošlogodišnja dobitnica Nagrade "Petar Banićević" Nina Nešković i umetnički direktor Drame Molina Udovički Fotez.

"Aleksandar Vučković se izdvojio svojim ostvarenjima u pomenutim predstavama. Lik Mihajla Medakovića u predstavi "Očevi i oci" je očito blizak njegovom glumačkom senzibilitetu i temperamentu, a nesporna darovitost i studiozan rad su ga doveli do izuzetno uspešne kreacije, koja je već nagrađena na festivalima ("Bucini dani" u Aleksandrovcu, Jugoslovenski pozorišni festival "Bez prevoda" u Užicu, Međunarodnom festivalu glumca u Nikšiću i Sterijinom pozorju). Kosta u predstavi "Urnebesna tragedija" je uloga koja jasno govori o izuzetnom scenskom šarmu Aleksandra Vučkovića, kao i o širokom rasponu emocija, od duboko dramskih, gotovo tragičnih, do razigrano duhovitih stanja. Očito je reč o glumcu, stalnom članu Drame Narodnog pozorišta u Beogradu koji se igri na sceni predaje do kraja i time pleni srca publike" - navedeno je u obrazloženju žirija.

Nagrada je ustanovljena 2010. godine, u znak sećanja na prvaka Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, barda jugoslovenskog i srpskog teatra Petra Banićevića (1930-2006).Prvi put je dodeljena 2011. godine, a dosadašnji laureati su: Igor Đorđević, Nenad Stojmenović, Miloš Đorđević, Nada Šargin, Pavle Jerinić, Sena Đorović, Bojan Krivokapić, Suzana Lukić, Jovana Stojiljković i Nina Nešković.