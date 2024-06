JUBILARNI "VOZ": Duodrama Kormaka Makartija obeležava 25p.izvođenje u Zvezdara teatru

DUODRAMA "Voz" (po tekstu Kormaka Makartija u režiji i adaptaciji Voje Brajovića) 6. juna obeležava značajan jubilej: 250 izvođenja na Novoj sceni Zvezdara teatra.

foto N.Vukelić

- Predstava koja ovoliko traje najveća je radost za glumce. Igramo je devet godina i svaki put u igranju ima nešto novo, zato je to najveći praznik. Ljudi dolaze po nekoliko puta da je pogledaju, da provere šta im se to dopalo, o čemu su se zamislili, o čemu razmišljaju. To je predstava koja, kako je rekao Sergej, počinje onda kada se završi - izjavio je povodom jubileja Voja Brajović.

"Voz" je filozofska drama o dva junaka koji se susreću na železničkoj stanici. Na sceni su dva lika - Beli, koga tumači Voja Brajović kao profesor i Crni, bivši zatvorenik, koga igra Sergej Trifunović,.

Predstava je imala premijeru u oktobru 2015. godine i do sada je na matičnoj sceni pogledalo više od četrdeset šest hiljada gledalaca.