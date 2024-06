SVOJ I NEPONOVLJIV, TIHI PERFEKCIONISTA: Monografija "Geroslav Zarić Gera, Čarobnjak scene" Živadina Mitrovića

JESTE u svom poslu postao autoritet, majstor, profesor i arbitar. Jeste da mu danas rešenja verovatno sleću na ruku kao pripitomljene ptice. No, uz sve to ističe ga i izdvaja još jedna retka osobina, a to je prezir prema liniji manjeg otpora. Nikad nije išao njome. Nijednom nije ponovio isto rešenje. Nije se vraćao na istovetnu, ranije proverenu scenografsku postavku. Nepokolebljivo je odoleo ponavljanju i likovnoj autocitatnosti, naročito u slučaju kada je više puta radio isti tekst... Zovem ga tihi perfekcionista zato što u njegovom radu nema ničeg razmetljivog, nema nikakve poze, on je čovek koji tačno zna šta likovnost znači.

foto N.Skenderija

Ovako o jednom od najznačajnijih savremenih scenografa svedoči Vida Ognjenović u knjizi "Geroslav Zarić Gera, Čarobnjak scene" Živadina Mitrovića. Među koricama ove bogato ilustrovane monografije, nije samo reč o oko 200 (izvedenih) scenografija, pedesetak priznanja, (između ostalih, osam godišnjih Sterijinih nagrada i deveta za naročite zasluge na unapređenju pozorišne umetnosti i kulture), već i svemu onome što je ovog umetnika stvaralo, brusilo i oblikovalo.

- Rođen sam i rastao u Milutovcu, u brežuljkastom šumadijskom pejzažu, okružen starim vrbama i čvornovatim čokotima vinove loze, koji su dečjoj glavi stvarali svet vila i vilenjaka - otkriva Zarić kako su nastajale prve bajkovite slike iz kojih će celog života maštom bojiti svoju nepresušnu inspiraciju.

foto privatna arhiva

Plakat za predstavu "Kir Janja"

Pripoveda i da niko u njegovoj familiji nije slikao, ali je otac svirao violinu i imao svoj orkestar. Ipak, veruje da je na njega posebno uticala očeva potreba za estetikom: jedini u selu umesto betonske ograde zasadio je dugačku aleju tuja i šimšire, koje Gera i dan-danas šiša i oblikuje kao skulpture...

Još pre polaska u školu, ispred seoske prodavnice u prašini je drvcetom iscrtavao životinje, a zbog uverljivosti crteža od meštana je dobijao bombone, pa u šali keže da su to bili njegovi prvi honorari. Već sa 14 godina otisnuo se od kuće da u Nišu upiše srednju umetničku školu. Živeo je u iznajmljenim sobicama, bez vode i grejanja, sa česmom u dvorištu, kao i mnogi iz njegove generacije. Hvatao je prizore u prolazu, odlazeći uveče na železničku stanicu da crta zaspale putnike. Ni njemu ni drugarima, ništa nije teško padalo - mislili da samo tako i mogu postati veliki umetnici.

foto privatna arhiva "Vilovnjak od zapadnih strana"

Tih godina tokom leta Gera bi odlazio u Rovinj da crta ulične portrete i tako stiče veštinu i sigurnost, ali i lepu zaradu koja mu je omogućila školovanje bez pomoći roditelja. Na poslednjoj godini Akademije primenjenih umetnosti uradio je i svoju prvu scenografiju - za monodramu "Krojcerova sonata" u izvođenju Gojka Šantića 1976. godine na Festivalu monodrame i pantomime u Zemunu.

Nedeljno popodne UZ napomenu da je sa Gerom uradio gotovo sve svoje predstave tokom 40-godišnje saradnje, reditelj Miša Vukobratović otkriva i kako je u emisiju "Nedeljno popodne" uneo likovnost potpuno nesvojstvenu ondašnjim TV scenografijama: - Svedenost u izrazu, jabuka koju u špici emisije, tada devojčica Bojana Maljević, zagriza, i ta ista jabuka kao osnov scenografskog rešenja studija, dramatično je odudarala od svega do tada viđenog na malim ekranima...

Visoki umetnički dometi najavili su se već njegovim angažmanom u ispitnoj predstavi Egona Savina "Prosidba i svadba", s kojom je otvorena pozorišna scena DK Studentski grad. Tako je počela saradnja dva velika znalca, koji će zajedno uraditi čak 24 predstave. I prva scenografija u institucionalnom pozorištu nosila je Savinov rediteljski potpis: "Lov na divlje patke" u Ateljeu 212. Njegove scenske metafore s naglašenom likovnošću brzo su privukle reditelje, pa je postala stvar prestiža "dobiti" Geru za svoju predstavu.

U scenografskim rešenjima pronalazio je ravnotežu između realnog i teatralnog, ostavljajući za sobom uvek isti, ujednačen kvalitet. Arhetipske slike detinjstva, izražene u bliskosti slikarstva i scenografije u Zarićevom radu, najvidljivije su u dečjim predstavama u kojima je potpuno oslobađao svoju maštu.

- Za ledeni dvorac u "Snežnoj kraljici" dobio je aplauz na otvorenoj sceni i veliki broj strukovnih nagrada. Tako je i sa spektakularnim brodom Kapetana Kuke u "Petru Panu": kad se pojavi na sceni, uvek izaziva oduševljenje u publici. Međutim, iako su njegove scenografije za naše bajke spektakularne, ta spektakularnost nikada nije sama sebi svrha - ističe reditelj Milan Karadžić.

foto privatna arhiva "Laža i paralaža"

A kako njegovo majstorsko "pismo" izgleda na pozorišnoj sceni možda najbolje ilustruje priređivač monografije Aleksandar Milosavljević pišući o Gerinoj scenografiji u predstavi "Je li bilo kneževe večere" Vide Ognjenović u SNP:

- Na pozornici vidimo i novosadski salon s kraja 19. veka, i skromnu monašku sobu Ilariona Ruvarca, i redakciju lista "Zastava", ali i dunavsku obalu. U finalnoj sceni, u dnu scene, zahvaljujući scenskom svetlu, naslutićemo moćni Dunav, a pod pozornice (rašireni listovi novina) će se po centralnoj osi razmaknuti, što će na efektan način materijalizovati metaforu koja proizilazi iz drame.

Kao na filmu U BUDVI smo prevozili gledaoce autobusima na Čelobrdo, gde nas je dočekao gotovo nestvaran prizor: gosti smo na imanju Ivanova, prava ruska kuća je ispred nas i sve izgleda uverljivo kao da je scenografija za film. Za Šekspirov "Nenagrađeni ljubavni trud" Gera je osmislio neodoljiv rajski vrt u kojem smo publiku podelili na muški i ženski deo. U "Tesli" smo glavnog junaka spuštali na scenu panoramskim liftom, iz nekih viših sfera je dolazio, gde i pripada... - o svom iskustvu u radu sa Gerom pripoveda Nikita Milivojević.

Biti i ostati svoj, životni je i stvaralački kredo Geroslava Zarića. A kako to izgleda na delu, svedoče njegove reči:

- Najpre istrajati na svojoj misli koliko možeš, a da ne štetiš tuđoj. Da poguraš tuđu misao kad treba, da dogradiš ako možeš, da prihvatiš sugestiju, a da se ne odrekneš svoje estetike i poetike. A onda, tu je nešto što se zove rukopis. On se ne menja, ma kako različite bile bile teme koje obrađuješ. Kada se sve to objedini, ako si dosledan, ostaješ prepoznatljiv, u scenografijama koje nemaju baš nikakav preduslov da liče jedna na drugu, ali je to, valjda, ona nepoznata nit koja odvaja umetnost od neumetnosti.

Bravo, profesore! DA je svaka Gerina scenografija uvek u službi predstave i sa glasnim uzdahom iznenađenja u sali, potvrđuje i Siniša Kovačević, dodajući i jedan poseban kompliment: - Sarađivao sam i sa nekim njegovim studentima. Svi potpuno osposobljeni za taj teški posao, kompetentni i samouvereni, vredni i sigurni u sebe. I nijedan ne liči na svog umetničkog oca. Bravo, profesore!