AUTONOMAN I SAMO SVOJ: Izložba Uroša Đurića u obnovljenoj galeriji FLU

OTVARANjE renovirane galerije u Knez Mihailovoj, kao i godišnjicu osnivanja (31. marta 1937. godine), Fakultet likovnih umetnosti, je obeležio 1. aprila, otvaranjem izložbe Uroša Đurića "Autonomizam sada i ovde - 30 godina od objavljivanja Autonomističkog manifesta (1994-2024)".

Foto Z. Jpovanović

Automatistički koncept, kao vid revolta, nepristajanja, nepomirenosti, Đurić i njegov kolega Stevan Markuš, uspostavili su još 1989. godine, dok su bili na drugoj godini studija na FLU, ali su tek na njegovu petogodišnjicu ustanovili - manifest.

Đurićeva izložba prva je u novom ciklusu, kojom će FLU predstavljati dela najznačajnijih umetnika, nekadašnjih studenata, istakao je na jučerašnjoj konferenciji za novinare, dekan Radoš Antonijević. Prema njegovom mišljenju u društvu postoje uslovi da se stvara ozbiljna umetnost, ali pre svega ako se prepoznaju akteri i stvore uslovi da oni nezavisno i autonomno donose odluke i definišu sopstvene stavove.

- Uroš je neko naše ogledalo i ponosni smo što je naš alumni - zaključio je Antonijević.

Dva ključna ciklusa, kako je rekao Đurić, uradio je upravo na FLU, onaj koji se tiče autonomizma, kao i radove koji su danas u bečkoj "Albertini" dok je bio na postdiplomskim studijama.

- Prvi ciklus me je izbacio kao autora, a drugi je bio značajan u internacionalnom kontekstu - objasnio je umetnik, koji je sinoć pred publiku izneo potpuno nove radove, nastale u poslednjih nekoliko meseci. - Mi smo ovde, na fakultetu, sa jedne strane bili u veoma aktivnom procesu učenja zanatskih veština, na predavanjima, a istovremeno učili i šta je umetnička praksa, za šta je u velikoj meri bila značajna scena kluba FLU, koja je bila neka vrsta dodatne nastave. Ta mogućnost da ste u istom ambijentu, mogli da pre podne budete na časovima, a potom uveče u klubu, imala je svoju društvenu ulogu i definisala epohu, pa mnoge karakteristike našeg grada to i do danas duguju onom mestu.

Foto Z. Jpovanović Sa svečanog otvaranja Đurićeve izložbe

Aktuelnu izložbu, Đurić je, tvrdi, radio s posebnom odgovornošću prema sadašnjim studentima - onima koji čine kritičnu masu budućih velikih umetnika. Autor teksta u publikaciji koja prati postavku, i dugogodišnji umetnikov saradnik, istoričar umetnosti Stevan Vuković, istakao je:

- Meni je u svemu ovom posebno zanimljivo oživljavanje priče o FLU, kao fabrici za proizvodnju umetnosti i umetnika, a ne obrazovnih profila. Kada je Uroš u pitanju, možete da ga bacite bilo gde, on će od datog konteksa i datih materijala, napraviti nešto što je njegova autonomna umetnost.

Bez slobode i poverenja koje dajemo jedni drugima, ne bismo mogli ovde da proizvedemo ništa što bi bilo iznad svakodnevice i birokratskog načina mišljenja, pa su i Klub FLU i sam fakultet, uvek bili neka vrsta samoorganizujućeg sistema, primetila je Svetlana Volić, prodekan FLU za međunarodne odnose.