UPOZORENJE ZA BUĐENJE: Slikarka Biljana Đurđević vodi publiku kroz izložbu "Poslednja večera"

PROFESORKA na beogardskom Fakultetu likovnih umetnosti, slikarka međunarodne reputacije Biljana Đurđević, će u nedelju 31. marta u podne, voditi publiku kroz svoju izložbu pod nazivom "Poslednja večera" u beogardskoj galeriji "Hestija".

Foto promo

Foto promo

- Publika može da vidi nastavak i razvoj događaja u okviru "Studije slučaja", koji je počeo još 2014, i kroz grafičku novelu, projekat se razvio do novih slika - objašnjava Đurđevićeva, za čiju postavku vlada veliko interesovanje. - Moja ideja je bila da se bavim distopijom, i dugo sam verovala da je to tako, a onda se vrlo brzo ispostavilo da sam puki ilustrator, odnosno da se bavim ilustracijom svakodnevnog života koji nas okružuje. A u mom slučaju teško je napraviti otklon od realnosti. Obično ono što me najviše tišti bude tema mog rada i interesovanja. Tako da ove slike deluju kao sablasno upozorenje na posmatrača i poručuju da treba da se probudimo.

Foto promo

Izložba će biti otvorena do 12. maja, a pored ovog stručnog vođenja planirani su i drugi prateći programi u galerija "Hestia", koja se nalazi Topličinom venacu, broj 14.